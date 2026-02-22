"Слышали во всех районах": во Львове без тревоги раздались сильные взрывы, — соцсети (видео)

После полуночи 22 февраля во Львове прогремел сильный взрыв, а через несколько минут еще один. Воздушной тревоги в городе при этом объявлено не было.

Взрывы были настолько сильными, что их было слышно во всех районах города. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Местное медиа "Львовыч" пишет, что взрыв, предварительно, прогремел в Лычаковском районе города. После этого, как утверждают очевидцы, во Львове были слышны сирены автомобилей скорой помощи.

"Предварительно, пишут, что взрыв был в Лычаковском районе. Он был настолько мощным, что его слышали во всех районах города", — говорится в сообщении.

Через несколько минут, около 00:45 часов, во Львове был слышен повторный взрыв.

Депутат Игорь Зинкевич сообщил, что взрывы, предварительно, прогремели в центре Львова, возле ТЦ "Магнус". На место уже прибыли правоохранители, а на дороге лежит якобы тело человека.

"Сейчас на месте много правоохранителей. На дороге лежит тело человека. Что именно взорвалось пока неизвестно. Много выбитых окон и запах горелого", — отметил Зинкевич.

