Учительница с Кировоградщины назвала теракт во Львове "народной местью": заявлением заинтересовались в СБУ

Департамент образования области уже отреагировал на публичные заявления учительницы одной из школ Компанеевской громады относительно теракта во Львове. На педагога написали заявление в полицию.

Инцидент произошел после теракта во Львове 22 февраля, сообщили в местном издании "Гречка". Тогда в городе прогремело несколько взрывов, погибла 23-летняя полицейская, а еще 25 человек пострадали. Впоследствии полиция задержала 33-летнюю жительницу Ровенской области по подозрению в устройстве теракта во Львове. Также задержали 18-летнюю харьковчанку, которую считают сообщницей подозреваемой в совершении теракта.

Учительница из Кировоградской области назвала теракт во Львове "народной местью" Фото: Скриншот

По состоянию на вечер 22 февраля в больницах находились 12 человек, пострадавших в результате теракта.

В тот же день, 22 февраля, под сообщением в соцсети о событиях во Львове и гибели 23-летней полицейской, женщина с именем Виктория Сычева написала комментарии, в которых теракт назвала "народной местью" полицейским.

Відео дня

В ответ другим она заявила, что имеет "свое мнение", которое и высказала в комментариях.

Ее позицию заскринили и распространили в соцсетях. Выяснилось, Виктория Сычева работает учителем украинского языка и литературы Живановского филиала КУ "Компанеевский лицей Компанеевского поселкового совета Кировоградской области".

В комментарии "Гречке" директор департамента образования Кировоградской ОГА Эльза Лещенко отметила, что о соответствующем инциденте они знают.

С ее слов, департамент сразу связался с руководством лицея, где работает женщина. А также с заместителем председателя Компанеевской общины, как основателя школы.

Они в свою очередь обратились в полицию.

Более подробно о ситуации журналистам пообещали разъяснить в четверг, 26 февраля.

Относительно позиции департамента сейчас, то чиновница отметила следующее: "Наше мнение — это позор этой учительнице!"

Журналисты также обратились за комментариями к пресс-секретарю управления СБУ в области относительно того, обратила ли служба безопасности внимание на соответствующий инцидент. И к пресс-секретарю Нацполиции области Оксане Ковтуненко относительно того, поступали ли заявления в полицию и на каком этапе их рассмотрение. Когда ответы будут получены — их пообещали опубликовать.

Напомним, Фокус писал о теракте во Львове и о том, как российские спецслужбы вербуют людей в Украине.

Также мы выясняли, что стоит за новой волной терактов в Украине и почему эксперты говорят о системной угрозе.