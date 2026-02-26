Вчителька із Кіровоградщини назвала теракт у Львові "народною помстою": заявою зацікавились в СБУ

Департамент освіти області вже відреагував на публічні заяви вчительки однієї зі шкіл Компаніївської громади щодо теракту у Львові. На педагога написали заяву до поліції.

Інцидент стався після теракту у Львові 22 лютого, повідомили у місцевому виданні "Гречка". Тоді в місті пролунало кілька вибухів, загинула 23-річна поліцейська, а ще 25 осіб постраждали. Згодом поліція затримала 33-річну мешканку Рівненської області за підозрою у влаштуванні теракту у Львові. Також затримали 18-річну харків’янку, яку вважають спільницею підозрюваної у вчиненні теракту.

Вчителька з Кіровоградщини назвала теракт у Львові "народною помстою" Фото: Скріншот

Станом на вечір 22 лютого у лікарнях перебували 12 людей, що постраждали внаслідок теракту.

Того ж дня, 22 лютого, під дописом у соцмережі про події у Львові та загибель 23-річної поліцейської, жінка з ім'ям Вікторія Сичова написала коментарі, у яких теракт назвала "народною помстою" поліцейським.

У відповідь іншим вона заявила, що має "свою думку", яку і висловила у коментарях.

Її позицію заскринили та поширили у соцмережах. З'ясувалося, Вікторія Сичова працює вчителем української мови та літератури Живанівської філії КЗ "Компаніївський ліцей Компаніївської селищної ради Кіровоградської області".

У коментарі "Гречці" директорка департаменту освіти Кіровоградської ОДА Ельза Лещенко зазначила, що про відповідний інцидент вони знають.

Із її слів, департамент одразу зв'язався з керівництвом ліцею, де працює жінка. А також із заступником голови Компаніївської громади, як засновника школи.

Вони своєю чергою звернулись до поліції.

Більш детально щодо ситуації журналістам пообіцяли роз'яснити у четвер, 26 лютого.

Стосовно позиції департаменту наразі, то посадовиця зазначила наступне: "Наша думка – це ганьба цій вчительці!"

Журналісти також звернулись за коментарями до речниці управління СБУ в області щодо того, чи звернула служба безпеки увагу на відповідний інцидент. Та до речниці Нацполіції області Оксани Ковтуненко стосовно того, чи надходили заяви до поліції та на якому етапі їх розгляд. Коли відповіді будуть отримані – їх пообіцяли опублікувати.

