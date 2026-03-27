Елена Дума заявила о давлении, псевдореформе и попытках контроля над государственными активами, — СМИ

Автор проекта "ДумаЙ" и эксперт по антикоррупционной политике Елена Дума заявила, что в условиях полномасштабной войны ключевые силовые органы сосредоточены на вопросах обороны и национальной безопасности, однако часть институтов оказалась под иностранным влиянием и, по ее словам, пытается установить контроль над государственным управлением и активами. Она также подчеркнула, что неоднократно публично говорила о сопротивлении в своей работе.

Об этом стало известно из анонса ее интервью, которое обнародовано на YouTube-канале ДумаЙ, пишет издание УНИАН.

По ее словам, в Украине формируется атмосфера давления и запугивания.

"Пока в стране силовые органы занимаются войной и нацбезопасностью: от СБУ, Нацпола до ГУР и СВР, есть органы, которые попали в поле иновлияния и реформаторов", — заявила Дума.

Она также анонсировала интервью, в котором, по ее словам, будут откровенно озвучены проблемы, в частности относительно медиа атак и деятельности антикоррупционных органов.

"Это интервью, в котором без страха собеседник говорит правду: о медиа атаках и работе НАБУ. Об их цели — получить монополию на государственное управление, шантаж и влияние на власть, распределение активов", — отметила она.

Дума заявила, что многие боятся говорить вслух. О страхе перед системой, которая уже доказала: может уничтожить любого благодаря медиаресурсам.

"Боятся сфабрикованных дел с громкими подозрениями и шантажа. Потому что каждого можно запугать и закрыть рот", — отметила она.

Она также заявила о блокировании реформ в сфере управления арестованными активами и указала кто и под кого их разблокируют.

"Вот почему в конкурсе на должность Председателя — один победитель от Ирины Мудрой, которая сливала соросятам инсайды из ОП и блокировала управление корправами. И это не только об активе "Моршинская", которую разменяла на собственную неторконисть и лояльность от медиа", — сказала она.

Также она заявила о проблемах с передачей средств на нужды ВСУ.

"Это тогда, когда полгода обращаешься к САП и НАБУ — чтобы передали миллионы долларов по делу Крупы — чтобы дать их Вооруженным силам. Когда не сдаешься и получаешь разъяснения Верховного суда и обращаешься в ВАКС. Но — наоборот, получаешь решение ВАКС — о запрете продажи имущества Медведчука", — сказала она.

Кроме того, она заявила об отсутствии надлежащего реагирования на отдельные обращения.

"Это тогда, когда вносишь заявление в НАБУ по яхте Медведчука — а тебе отказывают. И цинично фабрикуют журналистские расследования, где фактически ослабляют государство", — отметила она.