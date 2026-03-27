Олена Дума заявила про тиск, псевдореформи та спроби контролю над державними активами, — ЗМІ

Автор проєкту "ДумаЙ" та експертка з антикорупційної політики Олена Дума заявила, що в умовах повномасштабної війни ключові силові органи зосереджені на питаннях оборони та національної безпеки, однак частина інституцій опинилася під іноземним впливом та, за її словами, намагається встановити контроль над державним управлінням і активами. Вона також наголосила, що неодноразово публічно говорила про спротив у своїй роботі.

Про це стало відомо з анонсу її інтерв’ю, яке оприлюднене на YouTube-каналі ДумаЙ, пише видання УНІАН.

За її словами, в Україні формується атмосфера тиску та залякування.

"Поки в країні силові органи займаються війною і нацбезпекою: від СБУ, Нацполу до ГУР і СЗР, є органи, які потрапили в поле іновпливу та реформаторів", – заявила Дума.

Вона також анонсувала інтерв’ю, в якому, за її словами, буде відверто озвучено проблеми, зокрема щодо медіа атак та діяльності антикорупційних органів.

"Це інтервʼю, в якому без страху співрозмовник говорить правду: про медіа атаки і роботу НАБУ. Про їх ціль - здобути монополію на державне управління, шантаж і вплив на владу, розподіл активів", – зазначила вона.

Дума заявила, що багато хто боїться говорити вголос. Про страх перед системою, яка вже довела: може знищити будь-кого завдяки медіаресурсам.

"Бояться сфабрикованих справ з гучними підозрами і шантажу. Бо кожного можна залякати і закрити рот", – зазначила вона.

Вона також заявила про блокування реформ у сфері управління арештованими активами та вказала хто і під кого їх розблоковують.

"Ось чому у конкурсі на посаду Голови - один переможець від Ірини Мудрої, яка зливала соросятам інсайди з ОП і блокувала управління корправами. І це не лише про актив "Моршинська", яку розміняла на власну неторконість і лояльність від медіа ", – сказала вона.

Також вона заявила про проблеми з передачею коштів на потреби ЗСУ.

"Це тоді, коли пів року звертаєшся до САП і НАБУ – щоб передали мільйони доларів у справі Крупи – щоб дати їх Збройним силам. Коли не здаєшся і отримуєш розʼяснення Верховного суду і звертаєшся до ВАКС. Але – навпаки, отримуєш рішення ВАКС – про заборону продажу майна Медведчука", – сказала вона.

Крім того, вона заявила про відсутність належного реагування на окремі звернення.

"Це тоді, коли вносиш заяву в НАБУ по яхті Медведчука – а тобі відмовляють. І цинічно фабрикують журналістські розслідування, де фактично послаблюють державу", – зазначила вона.