В ЖК "Эврика" передали квартиры университету Шевченко: дома комплекса уже на стадии активной достройки

Достройка жилого комплекса "Эврика" в Киеве, строительство которого было остановлено после банкротства банка "Аркада", возобновилась благодаря новой модели взаимодействия инвесторов, города и девелопера. Об этом сообщается в сюжете телеканала "Апостроф TV".

Как отметил генеральный директор Stolitsa Group Эдуард Соколовский, одним из решающих элементов стало создание объединений инвесторов в форме обслуживающих кооперативов.

По его словам, именно это позволило ускорить завершение строительства, ввод домов в эксплуатацию и обеспечить дофинансирование проекта.

"Мы имеем результат в виде достройки, получения права собственности, передачи дома, получения квартир Университетом, выполнения обязательств перед людьми, которые проинвестировали. Люди, которые поверили председателям кооперативов, которые их создали, и еще раз доверились, чтобы дофинансировать свою часть достройки. Поэтому это, в моем понимании, прекрасный пример социального проекта, как частный бизнес в этой ситуации может выполнять социальную функцию", — сказал Соколовский.

В рамках реализации проекта уже переданы квартиры Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко. Речь идет о 15 квартирах, которые будут использоваться как служебное жилье для работников университета.

Передача первых квартир стала результатом консолидированного сотрудничества инвесторов, университета и застройщика, которые объединили усилия ради выполнения обязательств согласно Меморандуму и завершения одного из самых сложных проектов на рынке жилой недвижимости Киева.

В то же время продолжается активная достройка комплекса. В прошлом году были введены в эксплуатацию три дома (№14, №15 и №18), а также детский сад. Сейчас ведется строительство еще восьми домов, а в ближайшее время планируется возобновление работ еще на трех объектах.

Строительство ЖК "Эврика" было полностью остановлено в 2020 году после признания банка "Аркада" неплатежеспособным. Восстановление проекта стало возможным после заключения в 2021 году Меморандума с участием государства, города, инвесторов и девелопера Stolitsa Group.

Как отмечают в Stolitsa Group, этот кейс рассматривается как пример того, как бизнес может выполнять социальную функцию даже в условиях войны.