У ЖК "Еврика" передали квартири університету Шевченка: будинки комплексу вже на стадії активної добудови

Добудова житлового комплексу "Еврика" в Києві, будівництво якого було зупинене після банкрутства банку "Аркада", відновилася завдяки новій моделі взаємодії інвесторів, міста та девелопера. Про це повідомляється в сюжеті телеканалу "Апостроф TV".

Як зазначив генеральний директор Stolitsa Group Едуард Соколовський, одним із вирішальних елементів стало створення об’єднань інвесторів у формі обслуговуючих кооперативів.

За його словами, саме це дозволило прискорити завершення будівництва, введення будинків в експлуатацію та забезпечити дофінансування проєкту.

"Ми маємо результат у вигляді добудови, отримання права власності, передачі будинку, отримання квартир Університетом, виконання зобов'язань перед людьми, які проінвестували. Люди, які повірили головам кооперативів, які їх створили, і ще раз довірилися, щоб дофінансувати свою частину добудови. Тому це, в моєму розумінні, чудовий приклад соціального проєкту, як приватний бізнес у цій ситуації може виконувати соціальну функцію", – сказав Соколовський.

Відео дня

У межах реалізації проєкту вже передано квартири Київському національному університету імені Тараса Шевченка. Йдеться про 15 квартир, які використовуватимуться як службове житло для працівників університету.

Передача перших квартир стала результатом консолідованої співпраці інвесторів, університету та забудовника, які об’єднали зусилля заради виконання зобов’язань згідно з Меморандумом та завершення одного з найскладніших проєктів на ринку житлової нерухомості Києва.

Водночас триває активна добудова комплексу. Минулого року було введено в експлуатацію три будинки (№14, №15 та №18), а також дитячий садок. Наразі ведеться будівництво ще восьми будинків, а найближчим часом планується відновлення робіт ще на трьох об’єктах.

Будівництво ЖК "Еврика" було повністю зупинене у 2020 році після визнання банку "Аркада" неплатоспроможним. Відновлення проєкту стало можливим після укладення у 2021 році Меморандуму за участі держави, міста, інвесторів та девелопера Stolitsa Group.

Як наголошують у Stolitsa Group, цей кейс розглядається як приклад того, як бізнес може виконувати соціальну функцію навіть в умовах війни.