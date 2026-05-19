На аграрном рынке заговорили о новых "номинальных" активах экс-министра Сольского

После уголовного дела вокруг бывшего министра аграрной политики Николая Сольского в аграрной среде начали активно обсуждать странные изменения в структуре компаний, которые ранее связывали с его окружением.

Особое внимание рынка привлекло появление бизнесмена Ростислава Данильченко в кооперативе "Сорио Трейд" — структуре, которая фигурирует в новом журналистском материале об активах неформальной аграрной группы Сольского. Речь идет о материале "Министр, кукуруза и номиналы: что происходит с активами группы Сольского", в котором журналисты анализируют серию переоформлений аграрных компаний после начала уголовного производства относительно вероятного завладения средствами структур группы "Эпицентр К".

По данным авторов, ключевые изменения начались в конце марта 2026 года — практически одновременно с избранием Сольскому меры пресечения по делу о продаже 7000 тонн кукурузы, которую, по версии следствия, покупатель фактически не получил. Именно в этот период кооператив "Сорио Трейд" меняет структуру собственности. Новым бенефициаром становится Ростислав Данильченко — известный аграрий из Николаевской области и бывший местный депутат от Партии регионов. В состав соучредителей также заходят его компании.

На первый взгляд это могло бы выглядеть как обычная бизнес-сделка. Но журналисты обращают внимание на важную деталь: на момент смены собственников бывшие менеджеры "Сорио Трейд" уже фигурировали в уголовном производстве, а сама структура не имела значительного официально зарегистрированного имущества.

Несмотря на это, компания осуществляла внешнеэкономическую деятельность и работала с иностранными контрагентами. Именно поэтому на рынке начали обсуждать версию, что реальная ценность "Сорио Трейд" могла заключаться не в земле или технике, а в экспортных контрактах, финансовых потоках и дебиторской задолженности.

В статье также упоминается, что после конфликта с "Эпицентром" ряд компаний, которые рынок ассоциировал с Сольским, начали массово менять директоров, учредителей и бенефициаров. В то же время никаких официальных подозрений в отношении самого Ростислава Данильченко пока нет.