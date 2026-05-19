На аграрному ринку заговорили про нові "номінальні" активи ексміністра Сольського

Після кримінальної справи навколо колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського в аграрному середовищі почали активно обговорювати дивні зміни у структурі компаній, які раніше пов’язували з його оточенням.

Особливу увагу ринку привернула поява бізнесмена Ростислава Данильченка у кооперативі «Соріо Трейд» — структурі, яка фігурує у новому журналістському матеріалі про активи неформальної аграрної групи Сольського. Йдеться про матеріал «Міністр, кукурудза і номінали: що відбувається з активами групи Сольського», у якому журналісти аналізують серію переоформлень аграрних компаній після початку кримінального провадження щодо ймовірного заволодіння коштами структур групи «Епіцентр К».

За даними авторів, ключові зміни почалися наприкінці березня 2026 року — практично одночасно з обранням Сольському запобіжного заходу у справі про продаж 7000 тон кукурудзи, яку, за версією слідства, покупець фактично не отримав. Саме у цей період кооператив «Соріо Трейд» змінює структуру власності. Новим бенефіціаром стає Ростислав Данильченко — відомий аграрій із Миколаївщини та колишній місцевий депутат від Партії регіонів. До складу співзасновників також заходять його компанії.

На перший погляд це могло б виглядати як звичайна бізнес-угода. Але журналісти звертають увагу на важливу деталь: на момент зміни власників колишні менеджери «Соріо Трейд» уже фігурували у кримінальному провадженні, а сама структура не мала значного офіційно зареєстрованого майна.

Попри це, компанія здійснювала зовнішньоекономічну діяльність та працювала з іноземними контрагентами. Саме тому на ринку почали обговорювати версію, що реальна цінність «Соріо Трейд» могла полягати не у землі чи техніці, а в експортних контрактах, фінансових потоках та дебіторській заборгованості.

У статті також згадується, що після конфлікту з «Епіцентром» низка компаній, які ринок асоціював із Сольським, почали масово змінювати директорів, засновників та бенефіціарів. Водночас жодних офіційних підозр щодо самого Ростислава Данильченка наразі немає.