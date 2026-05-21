Still in captivity: десятки украинских бизнесов присоединились к акции в поддержку военнопленных

20 мая во многих заведениях Киева и других городов Украины появились таблички символического резерва для героев, которые находятся в плену. Это происходит в рамках всеукраинской акции Still in Captivity, организованной проектом Рината Ахметова "Сердце Азовстали", который оказывает поддержку защитникам Мариуполя и их семьям.

В таком формате акция проходит уже второй год подряд. Кампания приурочена к годовщине завершения обороны Мариуполя. Именно 20 мая 2022 года последние защитники города по приказу высшего руководства вышли с комбината "Азовсталь" в плен.

"Уже 4 года более 2000 защитников Мариуполя находятся в российском плену. Как и в прошлом году, сегодня нас поддержали украинские бизнесы, чтобы привлечь внимание к этой теме и показать, что мы ждем возвращения наших защитников все вместе", — рассказала директор "Сердца Азовстали" Татьяна Мальцева.

К кампании Still in Captivity присоединились более 40 украинских брендов

К кампании присоединились более 40 украинских брендов, среди них ЦУМ Киев, Multiplex, Teahouse, Goodwine, Egersund, Fresh&Go, OneLove, Nasha, Cheesecake Family, 1Coffee, MilkBar и другие. В своих пространствах они делают символический "резерв для героя" — оставляют свободное место для защитника Мариуполя, который до сих пор находится в плену.

"Мы как ответственный бизнес всегда готовы и рады участвовать в таких инициативах.

В этом году, как и в прошлом, мы, ЦУМ Киев, наши партнеры, заведения на фудхоле, кинотеатр, который работает в Универмаге — все присоединились к акции Still in captivity в знак солидарности с нашими героями, военнопленными", — отметил директор по маркетингу ЦУМ Киев Константин Путиленко.

Цель акции — привлечь внимание к проблеме освобождения украинских военнопленных, ведь 2000 защитников Мариуполя до сих пор в плену.