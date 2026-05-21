Still in captivity: десятки українських бізнесів долучились до акції на підтримку військовополонених

20 травня у багатьох закладах Києва та інших міст України з'явилися таблички символічного резерву для героїв, які знаходяться у полоні. Це відбувається в рамках всеукраїнської акції Still in Captivity, організованої проєктом Ріната Ахметова "Серце Азовсталі", який надає підтримку оборонцям Маріуполя та їхнім родинам.

В такому форматі акція проходить вже другий рік поспіль. Кампанія приурочена до річниці завершення оборони Маріуполя. Саме 20 травня 2022 року останні оборонці міста за наказом вищого керівництва вийшли з комбінату "Азовсталь" у полон.

"Вже 4 роки понад 2000 оборонців Маріуполя перебувають у російському полоні. Як і минулого року, сьогодні нас підтримали українські бізнеси, аби привернути увагу до цієї теми і показати, що ми чекаємо на повернення наших захисників усі разом", — розповіла директорка "Серця Азовсталі" Тетяна Мальцева.

До кампанії Still in Captivity долучилися понад 40 українських брендів До кампанії Still in Captivity долучилися понад 40 українських брендів До кампанії Still in Captivity долучилися понад 40 українських брендів До кампанії Still in Captivity долучилися понад 40 українських брендів До кампанії Still in Captivity долучилися понад 40 українських брендів До кампанії Still in Captivity долучилися понад 40 українських брендів До кампанії Still in Captivity долучилися понад 40 українських брендів

До кампанії долучилися понад 40 українських брендів, серед них ЦУМ Київ, Multiplex, Teahouse, Goodwine, Egersund, Fresh&Go, OneLove, Nasha, Cheesecake Family, 1Coffee, MilkBar та інші. У своїх просторах вони роблять символічний "резерв для героя" — залишають вільне місце для захисника Маріуполя, який досі перебуває в полоні.

Відео дня

"Ми як відповідальний бізнес завжди готові і раді долучатися до таких ініціатив.

Цього року, як і минулого, ми, ЦУМ Київ, наші партнери, заклади на фудхолі, кінотеатр, який працює в Універмазі — всі доєдналися до акції Still in captivity на знак солідарності з нашими героями, військовополоненими", — зазначив директор з маркетингу ЦУМ Київ Костянтин Путиленко.

Мета акції — привернути увагу до проблеми звільнення українських військовополонених, адже 2000 оборонців Маріуполя і досі в полоні.