Андрей Белоусов: "Пространства образовательной безопасности" — важный шаг в развитии современной безопасной образовательной среды

В учебных заведениях громады г. Каменское открыли "Пространства образовательной безопасности" — современные классы, созданные для поддержки детей, формирования безопасной образовательной среды и усиления превентивной работы в школах.

Об этом сообщил городской голова г. Каменское Андрей Белоусов.

Проект реализован в сотрудничестве со Службой образовательной безопасности Главного управления Национальной полиции Украины и международной гуманитарной организацией "Международный комитет спасения (IRC) в Украине". При поддержке международных партнеров современные пространства обустроены в 10 учебных заведениях города.

Отдельно, при поддержке Программы "Партнерство за сильную Украину", создан еще один класс безопасности в лицее №29. Кроме того, еще 4 таких пространства были обустроены громадой за средства городского бюджета.

Классы безопасности оснащены современной мебелью, компьютерной техникой, мультимедийным оборудованием, дидактическими и игровыми материалами. Это места, где ученики могут получить поддержку и консультации, принять участие в профилактических мероприятиях по безопасности, противодействию буллингу и правонарушениям, а также учиться в среде доверия и психологического комфорта.

К работе в "Пространствах образовательной безопасности" будут привлекаться инспекторы службы образовательной безопасности, практические психологи, социальные педагоги и другие специалисты. Совместно они будут работать над тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя защищенным, услышанным и уверенным в школьной среде.

Благодарен международным партнерам и всем, кто присоединился к реализации этой инициативы. Создание таких пространств — это важный шаг в развитии современной безопасной образовательной среды и поддержки наших детей, особенно в наше непростое военное время.