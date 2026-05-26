Андрій Білоусов: "Простори освітньої безпеки" — важливий крок у розвитку сучасного безпечного освітнього середовища

У закладах освіти громади м. Кам`янське відкрили "Простори освітньої безпеки" — сучасні класи, створені для підтримки дітей, формування безпечного освітнього середовища та посилення превентивної роботи у школах.

Про це повiдомив міський голова м. Кам’янське Андрій Білоусов.

Проєкт реалізовано у співпраці зі Службою освітньої безпеки Головного управління Національної поліції України та міжнародною гуманітарною організацією "Міжнародний комітет порятунку (IRC) в Україні". За підтримки міжнародних партнерів сучасні простори облаштовано у 10 закладах освіти міста.

Окремо, за підтримки Програми "Партнерство за сильну Україну", створено ще один клас безпеки у ліцеї №29. Крім того, ще 4 таких простори були облаштовані громадою за кошти міського бюджету.

Класи безпеки оснащені сучасними меблями, комп’ютерною технікою, мультимедійним обладнанням, дидактичними та ігровими матеріалами. Це місця, де учні можуть отримати підтримку та консультації, взяти участь у профілактичних заходах з безпеки, протидії булінгу та правопорушенням, а також навчатися у середовищі довіри та психологічного комфорту.

До роботи у "Просторах освітньої безпеки" залучатимуться інспектори служби освітньої безпеки, практичні психологи, соціальні педагоги та інші фахівці. Спільно вони працюватимуть над тим, щоб кожна дитина почувалася захищеною, почутою та впевненою у шкільному середовищі.

Вдячний міжнародним партнерам та всім, хто долучився до реалізації цієї ініціативи. Створення таких просторів — це важливий крок у розвитку сучасного безпечного освітнього середовища та підтримки наших дітей, особливо у наш непростий воєнний час.