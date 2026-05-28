Украинское производство во время войны: что сегодня происходит с предприятиями?

Несмотря на постоянные обстрелы, блэкауты, украинская промышленность выдержала все и продолжает работать. В 2025 году перерабатывающая промышленность уплатила 367,5 млрд гривен налогов — 18% всех поступлений в государственный бюджет. Это самый большой прирост среди всех секторов экономики.

На сегодня в Украине уже сформирована сеть из 116 индустриальных парков, на территориях которых уже построено или строится 37 промышленных предприятий.

Это все не просто цифры, это люди — предприниматели, которые несмотря на обстоятельства, продолжают работать, инвестировать, рисковать и строить. И эти люди соберутся для обсуждения ситуации в отрасли уже 18 июня на "Industrial Evolution: Производство включает экономику", который состоится в Индустриальном парке "Белая Церковь" уже в пятый раз.

На Форуме будут присутствовать более 1500 участников, среди которых владельцы и руководители производственных компаний, инвесторов, представителей власти, финансового сектора и экспертов. В форуме также примут участие международные делегации из бизнес-, промышленной, инвестиционной и дипломатической среды.

В программе мероприятия панельные дискуссии, на которых спикеры будут говорить на темы энергетических вызовов, дефицита кадров, доступа к финансированию и страхованию, государственной поддержки, экспорта и новых рынков, а также об индустриальных парках. Эксперты отрасли поделятся своими практическими кейсами, которые уже масштабируют производство в Украине.

Также на форуме будет работать экспозона технологий и оборудования для производителей. Эксперты отрасли поделятся своими практическими кейсами, которые уже масштабируют производство в Украине. Все присутствующие смогут пообщаться на насущные темы, познакомиться с новыми партнерами и рассказать о себе.

Среди спикеров форума:

Василий Хмельницкий, основатель инновационного парка UNIT.City и Индустриального парка "Белая Церковь", инициатор форума;

Николай Калашник, председатель Киевской областной военной администрации;

Даниил Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Владимир Поперешнюк, совладелец Новой почты;

Виталий Киндратив, заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Константин Ефименко, президент "Биофарма Плазма";

Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, ответственный в ВРУ за политику "Сделано в Украине";

Дмитрий Завгородний, заместитель Министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины;

Станислав Гайдай, совладелец и CEO BALEX;

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, Министр развития экономики (2019-2020).

Одна из главных задач сегодняшнего производства — масштабировать процесс создания индустриальных парков и превращать их в реальные точки производства, инвестиций и новых рабочих мест.

"Производство — это драйвер экономики страны. Это рабочие места, налоги, развитие и устойчивость, что уже видно на примере индустриального парка "Белая Церковь". Важно, чтобы таких проектов становилось больше. Производства развивались, инвесторы вкладывали средства, а люди получали нужные навыки для работы в новой экономике", — отмечает Василий Хмельницкий, основатель инновационного парка UNIT.City и Индустриального парка "Белая Церковь", инициатор форума.

Производители поделятся практическим опытом работы во время войны, а представители государства расскажут, какие инструменты поддержки уже работают и что планируется дальше.

Организаторы форума — Индустриальный парк "Белая Церковь", Киевская областная военная администрация, ООО "Астробилд" (управляющая компания и девелопер ИП "Белая Церковь") и Киевский международный экономический форум.

