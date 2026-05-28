Українське виробництво під час війни: що сьогодні відбувається з підприємствами?

Попри постійні обстріли, блекаути, українська промисловість витримала все і продовжує працювати. У 2025 році переробна промисловість сплатила 367,5 млрд гривень податків – 18% усіх надходжень до державного бюджету. Це найбільший приріст серед усіх секторів економіки.

На сьогодні в Україні вже сформована мережа зі 116 індустріальних парків, на територіях яких уже збудовано або будується 37 промислових підприємств.

Це все не просто цифри, це люди – підприємці, які незважаючи на обставини, продовжують працювати, інвестувати, ризикувати і будувати. І ці люди зберуться для обговорення ситуації у галузі вже 18 червня на «Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку», який відбудеться в Індустріальному парку «Біла Церква» вже вп’яте.

На Форумі будуть присутні понад 1500 учасників, серед яких власники і керівники виробничих компаній, інвесторів, представників влади, фінансового сектору та експертів. У форумі також візьмуть участь міжнародні делегації з бізнесового, промислового, інвестиційного та дипломатичного середовища.

У програмі заходу панельні дискусії, на яких спікери говоритимуть на теми енергетичних викликів, дефіциту кадрів, доступу до фінансування й страхування, державної підтримки, експорту та нових ринків, а також про індустріальні парки. Експерти галузі поділяться своїми практичними кейсами, що вже масштабують виробництво в Україні.

Також на форумі працюватиме експозона технологій та обладнання для виробників. Експерти галузі поділяться своїми практичними кейсами, що вже масштабують виробництво в Україні. Всі присутні зможуть поспілкуватися на нагальні теми, познайомитися з новими партнерами та розповісти про себе.

Серед спікерів форуму:

Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку «Біла Церква», ініціатор форуму;

Микола Калашник, голова Київської обласної військової адміністрації;

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Володимир Поперешнюк, співвласник Нової пошти;

Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Костянтин Єфименко, президент «Біофарма Плазма»;

Дмитро Кисилевський, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, відповідальний у ВРУ за політику «Зроблено в Україні»;

Дмитро Завгородній, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України;

Станіслав Гайдай, співвласник та CEO BALEX;

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, Міністр розвитку економіки (2019-2020).

Одна з головних задач сьогоднішнього виробництва – масштабувати процес створення індустріальних парків і перетворювати їх на реальні точки виробництва, інвестицій та нових робочих місць.

«Виробництво – це драйвер економіки країни. Це робочі місця, податки, розвиток і стійкість, що вже видно на прикладі індустріального парку «Біла Церква». Важливо, щоб таких проєктів ставало більше. Виробництва розвивались, інвестори вкладали кошти, а люди здобували потрібні навички для роботи в новій економіці», – зазначає Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку «Біла Церква», ініціатор форуму.

Виробники поділяться практичним досвідом роботи під час війни, а представники держави розкажуть, які інструменти підтримки вже працюють і що планується далі.

Організатори форуму – Індустріальний парк «Біла Церква», Київська обласна військова адміністрація, ТОВ «Астробілд» (керуюча компанія та девелопер ІП «Біла Церква») та Київський міжнародний економічний форум.

