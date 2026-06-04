Даже электросамокат будет под запретом: когда выйдет на свободу участница смертельного ДТП Зайцева

Участница смертельного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева приближается к завершению десятилетнего срока заключения. В то же время после освобождения она еще три года не будет иметь права управлять транспортом, а учитывая современную судебную практику запрет может распространяться даже на электросамокаты.

Как сообщает издание "ТСН" со ссылкой на собственные источники в пенитенциарной системе, недавно Зайцева пыталась добиться условно-досрочного освобождения, однако ее ходатайство не было удовлетворено.

Прошло почти девять лет со дня аварии, которая всколыхнула всю страну и стала одним из самых трагических дорожно-транспортных происшествий в истории независимой Украины. Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке в центре Харькова автомобиль Lexus RX 350 под управлением Елены Зайцевой столкнулся с Volkswagen Touareg. От сильного удара внедорожник вылетел на тротуар, где люди ждали зеленый сигнал светофора. Тогда погибли шесть человек, еще несколько человек получили тяжелые травмы.

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По данным собеседников издания, сейчас Зайцева продолжает отбывать наказание в одном из исправительных учреждений в Сумской области. Ранее она содержалась в учреждении на Днепропетровщине. Источники утверждают, что осужденная обращалась с просьбой об условно-досрочном освобождении, имея положительную характеристику и работая на производстве в колонии. Однако суд не поддержал это ходатайство.

Если ситуация не изменится, Зайцева отбудет весь назначенный срок и сможет выйти на свободу только 18 октября 2027 года.

Представители Офиса омбудсмена, которые посещали учреждение с мониторинговыми визитами, отмечают, что условия содержания там постепенно улучшаются. Осужденные имеют возможность работать, а специалисты контролируют соблюдение их трудовых прав и выплату заработной платы.

Впрочем, даже после освобождения Зайцева не сможет сразу вернуться за руль. Согласно приговору суда, кроме десяти лет лишения свободы, она получила дополнительное наказание в виде трехлетнего запрета на управление транспортными средствами. Этот срок начинает отсчитываться только после освобождения.

Адвокат Лариса Матвеева, которая представляла интересы потерпевших по делу, пояснила, что фактически в течение трех лет после выхода из колонии Зайцева не будет иметь права управлять транспортом. Для восстановления такого права ей придется повторно сдавать соответствующие экзамены.

Юристы также обращают внимание на новейшую судебную практику. После того как украинские суды в отдельных случаях начали признавать электросамокаты транспортными средствами, запрет на управление может касаться и такого вида передвижения.

Тем временем родственники погибших продолжают получать выплаты в пределах компенсаций, назначенных судом. Мать одного из погибших, Светлана Виниченко, рассказала журналистам, что суммы, которые поступают от Зайцевой, остаются символическими. По ее словам, в течение последних лет она получала переводы от нескольких десятков до нескольких сотен гривен.

Женщина отметила, что 2 июня ей поступил очередной платеж — чуть больше 400 гривен. Это произошло накануне свадьбы ее детей, поэтому она эмоционально назвала такой перевод "подарком". В то же время Виниченко отметила, что за все годы после трагедии не получила от Зайцевой ни одного личного сообщения или извинения.

Напомним, что смертельная авария произошла 18 октября 2017 года вечером на улице Сумской в центре Харькова, когда внедорожник Lexus въехал в группу пешеходов, которые стояли на тротуаре и ждали зеленый сигнал светофора. Сначала сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших, однако впоследствии количество жертв возросло до шести — в больнице скончалась 20-летняя Диана Берченко. Водительницу автомобиля тогда задержали, а следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Также Фокус писал, что суд признал виновными Елену Зайцеву и Геннадия Дронова в смертельном ДТП на улице Сумской в Харькове и назначил каждому по 10 лет лишения свободы. Также обоим осужденным запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет.

В 2021 году Фокус также писал, что Елена Зайцева отбывала наказание в Покровском исправительном центре №79 на Днепропетровщине. И, в частности, ее содержали в секторе минимального уровня безопасности с отдельным двором, жилыми комнатами и режимом ограниченного передвижения под наблюдением персонала. Там осужденные работают и имеют установленный распорядок дня: Зайцева, в частности, занималась ручной вышивкой, за которую получала небольшую заработную плату, а также имела ограниченный доступ к телефонным разговорам и интернету для связи с родными.