SWEET.TV объявил имя второй ведущей обновленной "Фабрики звезд"

SWEET.TV превратил анонс команды обновленной "Фабрики звезд" в настоящий сериал. Каждый четверг платформа будет представлять новых участников, которые будут создавать главный музыкальный проект страны. Сегодня SWEET.TV объявил о второй ведущей шоу — инфлюенсерше Даше Кубик. Вместе с Владимиром Дантесом они станут ведущими обновленной "Фабрики звезд" и будут сопровождать участников на пути к большой сцене.

В рамках проекта Даша Кубик станет проводником зрителей в закулисную жизнь фабрикантов, будет общаться с участниками в самые эмоциональные моменты, помогать им адаптироваться к жизни в проекте и показывать то, что обычно остается за кадром.

"То, что "Фабрику звезд" возвращает именно SWEET.TV, — это лучшее, что могло случиться с этим легендарным проектом. Платформа готовит невероятно масштабное шоу с большим количеством новых форматов, где цифровые технологии будут на первом месте. Проект будет работать в режиме нон-стоп. Зрители смогут следить за участниками не раз в неделю, а буквально каждый день через Reels, TikTok и эксклюзивный контент. Как блогерше, мне кажется, что именно за такими форматами будущее, и мне очень круто быть частью этой новой цифровой эпохи шоу-бизнеса", — отметила Даша.

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Обновленная "Фабрика звезд" будет выходить в формате, который объединит еженедельные выпуски и постоянную жизнь проекта в цифровом пространстве. Благодаря этому "Фабрика звезд" не будет ограничиваться только выпусками, а позволит зрителям быть ближе к участникам и следить за их путем практически каждый день. Все новости, эксклюзивные видео и закулисный контент будут доступны на официальных страницах проекта.

"Фабрика звёзд" — это прежде всего смелость и новые лица. Мы хотим, чтобы в украинском медиапространстве появлялись новые таланты и новые звёзды. Этот проект объединяет два поколения: миллениалов, которые ждали возвращения шоу много лет, и зумеров, для которых "Фабрика" станет первой большой площадкой для самореализации. Именно поэтому среди ведущих есть Владимир Дантес — один из самых известных выпускников проекта, и Даша Кубик — представительница нового цифрового поколения и одна из самых влиятельных украинских контент-креаторов. Для нас важно, чтобы звезды цифрового пространства становились звездами большого контента. В этом я вижу миссию обновленной "Фабрики звезд"", — делится руководитель Big Entertainment Shows, SWEET.TV Originals Владимир Завадюк

Кроме того, сегодня SWEET.TV объявил о дополнительной возможности для будущих участников "Фабрики звезд". Уже во время кастинга они смогут получить пропуск на следующий этап съемок — его получат топ-5 кандидатов в соцсетях, набравшие наибольшее количество лайков и репостов. Таким образом, активность в социальных сетях становится еще одним фактором, влияющим на прохождение отбора. Подробные условия участия и критерии уже опубликованы на официальных страницах "Фабрики звезд".

Напомним, что ментором проекта станет Алан Бадоев, который будет помогать молодым исполнителям раскрывать свою индивидуальность, находить сильные стороны, формировать артистический образ и учиться взаимодействовать с аудиторией.

SWEET.TV запускает "Фабрику звезд" в новом формате — как современную музыкальную академию для нового поколения украинских артистов. Обновленная "Фабрика звезд" станет платформой, где молодые исполнители получат не только сцену, но и реальные инструменты для построения карьеры. К проекту присоединятся ведущие музыкальные продюсеры, преподаватели, хореографы, авторы песен и хитмейкеры страны.

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