SWEET.TV оголосив ім"я другої ведучої оновленої "Фабрики зірок"

SWEET.TV перетворив оголошення команди оновленої «Фабрики зірок» на справжній серіал. Щочетверга платформа відкриватиме нові імена тих, хто створюватиме головний музичний проєкт країни. Сьогодні SWEET.TV оголосив другу ведучу шоу — впливовицю Дашу Кубік. Разом із Володимиром Дантесом вони стануть ведучими оновленої «Фабрики зірок» та супроводжуватимуть учасників на шляху до великої сцени.

У проєкті Даша Кубік стане провідницею глядачів у роботу фабрикантів поза сценою, спілкуватиметься з учасниками у найемоційніші моменти, допомагатиме їм адаптуватися до життя на проєкті та показуватиме те, що зазвичай залишається за кадром.

"Те, що "Фабрику зірок" повертає саме SWEET.TV, — це найкраще, що могло статися з цим легендарним проєктом. Платформа готує неймовірно масштабне шоу з великою кількістю нових форматів, де діджитал буде на першому місці. Проєкт житиме в режимі нон-стоп. Глядачі зможуть спостерігати за учасниками не раз на тиждень, а буквально щодня через Reels, TikTok та ексклюзивний контент. Як блогерці, мені здається, що саме за такими форматами майбутнє, і мені дуже круто бути частиною цієї нової цифрової епохи шоубізнесу", — зазначила Даша.

Відео дня

Оновлена "Фабрика зірок" виходитиме у форматі, який поєднає щотижневі випуски та постійне життя проєкту в діджиталі. Завдяки цьому "Фабрика зірок" не обмежуватиметься лише випусками, а дозволить аудиторії бути ближчою до учасників і спостерігати за їхнім шляхом практично щодня. Усі новини, ексклюзивні відео та закулісний контент будуть доступні на офіційних сторінках проєкту.

"Фабрика зірок" — це насамперед про сміливість і нові обличчя. Ми хочемо, щоб в українському медіапросторі з’являлися нові таланти та нові зірки. Цей проєкт об’єднує два покоління: мілленіалів, які чекали на повернення шоу багато років, і зумерів, для яких "Фабрика" стане першим великим майданчиком для самореалізації. Саме тому серед ведучих є Володимир Дантес — один із найвідоміших випускників проєкту, та Даша Кубік — представниця нового цифрового покоління й одна з найвпливовіших українських контент-креаторок. Для нас важливо, щоб зірки діджитал-простору ставали зірками великого контенту. У цьому я бачу місію оновленої "Фабрики зірок"." — ділиться керівник Big Entertainment Shows, SWEET.TV Originals Володимир Завадюк

Також сьогодні SWEET.TV анонсував додаткову можливість для майбутніх учасників "Фабрики зірок". Уже під час кастингу вони зможуть отримати перепустку на наступний етап зйомок — її отримають топ-5 кандидатів у соцмережах, які отримають найбільшу кількість лайків та шерів. Таким чином, активність в соціальних мережах стає ще одним фактором, який впливає на проходження відбору. Детальні умови участі та критерії вже опубліковані на офіційних сторінках "Фабрики зірок".

Нагадаємо, що ментором проєкту стане Алан Бадоєв, який допомагатиме молодим виконавцям розкривати свою індивідуальність, знаходити сильні сторони, формувати артистичний образ і вчитися взаємодіяти з аудиторією.

SWEET.TV перезапускає "Фабрику зірок" як сучасну музичну академію для нового покоління українських артистів. Оновлена "Фабрика зірок" стане платформою, де молоді виконавці отримають не лише сцену, а й реальні інструменти для побудови кар’єри. До проєкту долучаться провідні музичні продюсери, викладачі, хореографи, автори пісень та хітмейкери країни.

Підписуйся на офіційні сторінки "Фабрики зірок". Ексклюзиви, новини та залаштунки тут:

https://www.instagram.com/fabrykazirok.sweet.tv

https://www.facebook.com/profile.php?id=61589604297976

https://www.tiktok.com/@fabryka_zirok_sweet.tv

https://www.threads.com/@fabrykazirok.sweet.tv