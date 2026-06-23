Политолог Гладких призвал дать объяснения по поводу кадровых решений в ГП "Леса Украины"

Политический эксперт Валентин Гладких заявил, что кадровые процессы вокруг ГП "Леса Украины" требуют публичных объяснений, большей открытости и общественного контроля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гладких отметил, что ГП "Леса Украины" стало одним из самых успешных государственных предприятий последних лет, однако именно эффективность компании сегодня может стать причиной обострения борьбы за влияние на её руководство.

По его словам, особую обеспокоенность вызывает возможное влияние на кадровую политику предприятия со стороны заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого.

"Лично я ничего не имею против конкретного чиновника, но в контексте всех этих разговоров меня интересует, насколько такое влияние является официальным и формализованным, а значит: готов ли господин Высоцкий нести личную ответственность за эти решения?" — отметил Гладких.

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По мнению Гладких, вопросы вызывает не только сам процесс назначений, но и отсутствие профильного опыта у части лиц, которых в последнее время рассматривают на руководящие должности в системе управления лесной отраслью. А также отсутствие положительных результатов на их предыдущих должностях.

"Лесное хозяйство — это одна из самых сложных сфер государственного управления, где решения имеют последствия на десятки лет вперед. Здесь недостаточно быть просто менеджером. Нужно понимать специфику лесного хозяйства, природоохранное законодательство, международные экологические обязательства Украины, вопросы восстановления лесов после войны, сертификацию, работу деревообрабатывающего рынка и десятки других нюансов", — подчеркнул эксперт.

Он также поднял вопрос об отсутствии открытых конкурсных процедур и критериев, на основании которых принимаются решения о назначении на руководящие должности.

По мнению Гладких, в условиях войны государство должно уделять особое внимание управлению стратегическими предприятиями, которые обеспечивают поступления в бюджет и поддерживают экономическую стабильность страны.

Также эксперт упомянул о информации, касающейся продвижения и назначения на одну из руководящих должностей бывшего главы НАК "Надра Украины" Тараса Кузьмича, во время руководства которого, по данным СМИ, произошло ухудшение финансовых показателей компании и накопление убытков. Кузьмича, в свою очередь, связывают с бывшим председателем наблюдательного совета Алексеем Кучером. Сам Кузьмич публично эти обвинения не комментировал.