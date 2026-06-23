Політолог Гладких закликав пояснити кадрові рішення в ДП "Ліси України"

Політичний експерт Валентин Гладких заявив, що кадрові процеси навколо ДП «Ліси України» потребують публічних пояснень, більшої відкритості та суспільного контролю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Гладких зазначив, що ДП «Ліси України» стало одним із найбільш успішних державних підприємств останніх років, однак саме ефективність компанії сьогодні може бути причиною посиленої боротьби за вплив на її управління.

За його словами, особливе занепокоєння викликає можливий вплив на кадрову політику підприємства з боку заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького.

«Особисто не маю нічого проти конкретного посадовця, але мене у контексті всіх цих розмов цікавить те, наскільки такий вплив є офіційним і формалізованим, а відповідно: чи готовий пан Висоцький нести персональну відповідальність за ці рішення?» — зазначив Гладких.

Відео дня

На думку Гладких, також питання викликає не лише сам процес призначень, а й відсутність профільного досвіду у частини осіб, яких останнім часом розглядають на керівні посади в системі управління лісовою галуззю. А також відсутність позитивних результатів на їхніх попередніх позиціях.

«Лісове господарство — це одна з найскладніших сфер державного управління, де рішення мають наслідки на десятки років вперед. Тут недостатньо бути просто менеджером. Потрібно розуміти специфіку лісового господарства, природоохоронне законодавство, міжнародні екологічні зобов’язання України, питання відновлення лісів після війни, сертифікацію, роботу деревообробного ринку та десятки інших нюансів», — наголосив експерт.

Він також поставив питання щодо відсутності відкритих конкурсних процедур та критеріїв, за якими ухвалюються рішення про призначення на керівні посади.

На переконання Гладких, під час війни держава має особливо уважно ставитися до управління стратегічними підприємствами, які забезпечують надходження до бюджету та підтримують економічну стійкість країни.

Також експерт згадав про інформацію щодо просування та призначення на одну з керівних посад колишнього голову НАК "Надра України" Тараса Кузьмича, під час керівництва якого, за інформацією ЗМІ, відбулося погіршення фінансових показників компанії та накопичення збитків. Кузьмича в свою чергу пов’язують із колишнім головою наглядової ради Олексієм Кучером. Сам Кузьмич публічно ці звинувачення не коментував.