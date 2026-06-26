Девелопмент современной Украины: в Киеве прошел Украинский Строительный Конгресс

23 июня КВЦ "Парковый" собрал более четырех тысяч участников на одном из ключевых мероприятий строительной отрасли — Украинском Строительном Конгрессе 2026. В рамках конгресса также состоялась церемония награждения победителей конкурса "Творец года".

Как и всегда, на мероприятие пришли девелоперы, инвесторы, архитекторы, производители, представители власти и бизнеса — те, кто сегодня формирует не только рынок недвижимости, но и будущее пространство украинских городов. В конгрессе приняли участие: Наталья Козловская (заместитель министра развития общин и территорий Украины), Александр Новицкий (председатель ДИАМ), Александр Закусило (заместитель министра цифровой трансформации), Игорь Рева (заместитель министра развития общин и территорий Украины по вопросам цифровой трансформации, цифрового развития и цифровизации), Александр Свистунов (главный архитектор города Киева), Иван Молчанов (совладелец Stolitsa Group, соучредитель DIM 9000), Андрей Семенов (руководитель девелоперской компании UDP), Андрей Вавриш (основатель и генеральный директор компании SAGA Development), Марк Марченко (генеральный директор Sensar Development, соучредитель UniClinic), Анна Лаевская (генеральный директор девелоперской компании SIGMA+), Дмитрий Васильев (основатель и генеральный директор "Архиматика").

Відео дня

Главными темами Украинского строительного конгресса стали:

капитал для восстановления — о том, как запустить масштабные инвестиции в строительство и инфраструктуру: банки, государственные программы, международные финансовые институты.

каким должен быть девелопер в 2027 году и какие существуют модели развития девелоперских компаний — о масштабировании, гибкости и индивидуальном подходе в новых условиях.

Новая регуляторная реальность и стратегический фактор развития — о градостроительной документации, согласовании проектов и новых правилах игры.

"Украина 2035" и "Города новой Украины" — о новом среднем классе и о том, кто реально формирует городскую среду будущего.

Промышленные парки как фундамент восстановления — о точках экономического роста общин.

В этом году в центре обсуждения — пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города. В центре внимания — не квадратные метры, а: пространство, стратегия, капитал, доверие, люди.

"Город — это уже не просто совокупность зданий, а стратегия организации пространства для жизни", — прокомментировала Анна Мурашенко, генеральный директор строительной компании RB Development.

В центре обсуждения в этом году — пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города В центре обсуждения в этом году — пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города В центре обсуждения в этом году — пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города В центре обсуждения в этом году — пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города В центре обсуждения в этом году — пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города В центре обсуждения в этом году — пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города В центре обсуждения в этом году — пространственное планирование будущего: как стратегия развития формирует новые украинские города

"Восстановление начинается с прозрачных правил, открытого ценообразования и активных изменений", — прокомментировал Андрей Семенов, руководитель девелоперской компании UDP.

Основные выводы Украинского Строительного Конгресса:

Пространственное планирование — новая концепция девелопмента. Ценность создается не метрами, а стратегией среды: функциями, сценариями жизни, интеграцией города в экономику. Девелопмент — это инструмент восстановления страны. Необходимо системно строить и обновлять инфраструктуру. Восстановление требует новых моделей финансирования — от банков и государственных программ до международных институтов. Градостроительная документация, честная конкуренция и открытое ценообразование становятся условием доверия. Энергетическая независимость, BESS, модульные и быстрые решения становятся критически важными для восстановления. "Энергетическая автономность стала условием, а не опцией", — отметил Святослав Яков, LogicPower Люди — ключевой ресурс. Команды, компетенции и управление талантами становятся основой развития компаний.

Вечерняя программа конгресса, а именно — вручение наград победителям премии "Творец года" — стала логичным завершением. Премия подтвердила, что сегодня формируются новые стандарты отрасли, а рынок движется в сторону качества, системности и профессионального отбора.

Организатор Украинского Строительного Конгресса: Медиагруппа DMNTR