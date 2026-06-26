Девелопмент сучасної України: в Києві відбувся Український Будівельний Конгрес

23 червня КВЦ «Парковий» зібрав більше чотирьох тисяч учасників на одній з ключових подій будівельної галузі — Українському Будівельному Конгресі 2026. В рамках конгресу також відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Творець року».

Традиційно на подію завітали девелопери, інвестори, архітектори, виробники, представники влади та бізнесу — ті, хто сьогодні формує не лише ринок нерухомості, а й майбутній простір українських міст. До конгресу долучились: Наталія Козловська (заступниця міністра розвитку громад та територій України), Олександр Новицький (голова ДІАМ), Олександр Закусило (заступник міністра цифрової трансформації), Ігор Рева (заступник міністра розвитку громад та територій України з цифрової трансформації, цифрового розвитку та цифровізації), Олександр Свистунов (головний архітектор міста Києва), Іван Молчанов (співвласник Stolitsa Group, співзасновник DIM 9000), Андрій Семенов (керівник девелоперської компанії UDP), Андрій Вавриш (засновник та СЕО компанії SAGA Development), Марк Марченко (СЕО Sensar Development, співзасновник UniClinic), Анна Лаєвська (CEO девелоперської компанії SIGMA+), Дмитро Васильєв (засновник та СЕО «Архіматика»).

Відео дня

Головними темами Українського Будівельного Конгресу стали:

капітал для відновлення — про те, як запустити масштабні інвестиції в будівництво та інфраструктуру: банки, державні програми, міжнародні фінансові інституції.

яким має бути девелопер в 2027 та які є моделі розвитку девелоперських компаній — про масштабування, гнучкість та індивідуальний підхід у нових умовах.

нова регуляторна реальність та стратегічний фактор розвитку — про містобудівну документацію, погодження проєктів і нові правила гри.

«Україна 2035» та «Міста нової України» — про новий середній клас і про те, хто реально формує міське середовище майбутнього.

індустріальні парки як фундамент відбудови — про точки економічного зростання громад.

Фокус обговорення цьогоріч – це просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста. У центрі — не квадратні метри, а: простір, стратегія, капітал, довіра, люди.

«Місто — це вже не сума будинків, а стратегія простору для життя», — прокоментувала Анна Мурашенко, CEO будівельної компанії RB Development.

Фокус обговорення цьогоріч – це просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста Фокус обговорення цьогоріч – це просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста Фокус обговорення цьогоріч – це просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста Фокус обговорення цьогоріч – це просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста Фокус обговорення цьогоріч – це просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста Фокус обговорення цьогоріч – це просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста Фокус обговорення цьогоріч – це просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста

«Відбудова починається з прозорих правил і відкритого ціноутворення та активних змін», — прокоментував Андрій Семенов, керівник девелоперської компанії UDP.

Головні висновки Українського Будівельного Конгресу:

Просторове планування — нова рамка девелопменту. Цінність створюється не метрами, а стратегією середовища: функціями, сценаріями життя, інтеграцією міста в економіку. Девелопмент — це інструмент відбудови країни. Є необхідність будувати і оновлювати інфраструктуру системно. Відбудова потребує нових моделей фінансування — від банків і державних програм до міжнародних інституцій. Містобудівна документація, чесна конкуренція та відкрите ціноутворення стають умовою довіри. Енергетична незалежність, BESS, модульні та швидкі рішення стають критично важливими для відновлення. «Енергетична автономність стала умовою, а не опцією», — зауважив Святослав Яков, LogicPower Люди — ключовий ресурс. Команди, компетенції та управління талантами стають основою розвитку компаній.

Вечірня програма конгресу, а саме — вручення нагород переможцям премії «Творець року» — стала логічним завершенням. Премія підтвердила, що сьогодні формуються нові стандарти галузі, а ринок рухається у бік якості, системності та професійного відбору.

Організатор Українського Будівельного Конгресу: Медіагрупа DMNTR.