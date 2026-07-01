Буданов: Москва была основана Киевской Русью, поэтому именно они произошли от нас

Москва в свое время была основана Киевской Русью, поэтому исторически именно русские произошли от украинцев, а не наоборот. Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время Форума единства, который в Киеве организовало общественно-военное движение (ОВД).

Размышляя о важности языка, веры и исторической памяти в условиях войны, глава ОП призвал всегда помнить об историческом приоритете Киева по отношению к российской столице, пишет Oboz.ua.

"Москва была основана Киевской Русью, для начала. Почему так произошло — это уже вопрос к историкам. Но это правда. Это они произошли от нас, а не мы от них", — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что игнорирование собственного прошлого играет на руку врагу.

"В противном случае мы просто будем подтверждать абсолютно ложные тезисы российской пропаганды о том, что Украины не существует, что она искусственно создана Лениным и так далее", — предупредил глава Офиса Президента.

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Также в ходе форума затронули тему манипуляций вокруг вопросов, с помощью которых Россия на протяжении многих лет пытается расколоть украинское общество. В ответ на это Буданов отметил, что Кремль не придумывал уникальных методов, а просто нацеливается на основные общественные устои, чтобы подорвать внутреннюю стабильность Украины. Именно поэтому единство и четкая самоидентификация нации, по его мнению, являются залогом всего.

"Мы должны дать четкий ответ на вопрос, кто мы такие, какова наша цель, роль и место в этом мире. Тогда и все остальные вопросы автоматически встанут на свои места", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, что, по мнению главы Офиса Президента, именно Украина является подлинной исторической основой Руси, а Россия лишь присвоила часть чужого наследия.