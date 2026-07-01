UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина

Буданов: Москва была основана Киевской Русью, поэтому именно они произошли от нас

Кирилл Буданов, исторические корни Руси, Украина, Форум единства
По мнению главы Офиса Президента Кирилла Буданова, именно Украина является подлинной исторической основой Руси | Фото: РБК-Украина

Москва в свое время была основана Киевской Русью, поэтому исторически именно русские произошли от украинцев, а не наоборот. Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время Форума единства, который в Киеве организовало общественно-военное движение (ОВД).

Размышляя о важности языка, веры и исторической памяти в условиях войны, глава ОП призвал всегда помнить об историческом приоритете Киева по отношению к российской столице, пишет Oboz.ua.

"Москва была основана Киевской Русью, для начала. Почему так произошло — это уже вопрос к историкам. Но это правда. Это они произошли от нас, а не мы от них", — подчеркнул Буданов.

Он добавил, что игнорирование собственного прошлого играет на руку врагу.

"В противном случае мы просто будем подтверждать абсолютно ложные тезисы российской пропаганды о том, что Украины не существует, что она искусственно создана Лениным и так далее", — предупредил глава Офиса Президента.

Відео дня

Также в ходе форума затронули тему манипуляций вокруг вопросов, с помощью которых Россия на протяжении многих лет пытается расколоть украинское общество. В ответ на это Буданов отметил, что Кремль не придумывал уникальных методов, а просто нацеливается на основные общественные устои, чтобы подорвать внутреннюю стабильность Украины. Именно поэтому единство и четкая самоидентификация нации, по его мнению, являются залогом всего.

"Мы должны дать четкий ответ на вопрос, кто мы такие, какова наша цель, роль и место в этом мире. Тогда и все остальные вопросы автоматически встанут на свои места", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, что, по мнению главы Офиса Президента, именно Украина является подлинной исторической основой Руси, а Россия лишь присвоила часть чужого наследия.