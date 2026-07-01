Буданов: Москва створена Київською Руссю, тож це вони пішли від нас

Москва свого часу була створена Київською Руссю, тому історично це росіяни пішли від українців, а не навпаки. На цьому наголосив очільник Офісу Президента Кирило Буданов під час Форуму Єдності, який у Києві організував громадсько-військовий рух (ГВР).

Розмірковуючи про важливість мови, віри та історичної пам'яті в умовах війни, керівник ОП закликав завжди пам'ятати про історичну первинність Києва щодо російської столиці, пише Oboz.ua.

"Москва створена Київською Руссю, для початку. Чому так сталося — це вже питання до істориків. Але це правда. Це вони від нас пішли, а не ми від них", — підкреслив Буданов.

Він додав, що ігнорування власного минулого грає на руку ворогові.

"Інакше ми просто підтверджуватимемо абсолютно брехливі тези російської пропаганди про те, що України не існує, що вона штучно створена Леніним і так далі", — застеріг очільник Офісу Президента.

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Також під час форуму порушили тему маніпуляцій навколо питань, через які Росія роками намагається роз'єднати українське суспільство. У відповідь на це Буданов зауважив, що Кремль не вигадував унікальних методів, а просто цілить у базові суспільні стовпи, щоб підірвати внутрішню стабільність України. Саме тому єдність і чітка самоідентифікація нації, на його думку, запорука всього.

"Ми маємо дати чітку відповідь на те, хто ми є, яка наша мета, роль і місце в цьому світі. Тоді й усі інші питання автоматично стануть на свої місця", — підсумував Кирило Буданов.

Нагадаємо, на думку очільника Офісу Президента саме Україна є справжньою історичною основою Русі, а Росія лише привласнила частину чужої спадщини.