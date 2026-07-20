"Смените командование" и "Радость для врага": как проходят протесты в Виннице (фото, видео)

В центре Винницы продолжаются мирные протесты в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, начавшиеся 16 июля. Фокус пообщался с участниками митинга и узнал, какие именно решения и ценности они отстаивают.

По какой причине начались протесты?

Массовые акции по всей Украине начались 16 июля после появления информации о том, что Михаил Федоров после отставки правительства Юлии Свириденко не вернется на пост министра обороны. Уже в тот же день люди вышли на улицы с плакатами, на которых были различные надписи, призывающие вернуть Федорова. На следующий день акцент митингующих начал смещаться на лозунги о необходимости отставки главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского.

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В течение нескольких дней протестующие разного возраста из разных городов Украины, с детьми и домашними питомцами, собираются на главной улице Винницы — Соборной. Большинство держит картонные плакаты с разнообразными надписями, гордо укутывается украинским флагом и выкрикивает лозунги вроде "Сырский — вон!" или "Слава Украине!"

Відео дня

Подробнее о том, что побуждает участников митинга присоединиться к мирной акции, — в видео.

Общение с участниками митинга против Сырского в Виннице

Пока неизвестно, как долго люди будут протестовать, однако опрошенные Фокусом участники протеста заявляют о своей решимости оставаться на месте до тех пор, пока не будут приняты решения о возвращении Федорова и увольнении Сырского.