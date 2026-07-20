"Змініть командування" та "Радість для ворога": як у Вінниці проходять протести (фото, відео)

У центрі Вінниці тривають мирні протести на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова, які почалися 16-го липня. Фокус поспілкувався з учасниками мітингу та дізнався, які саме рішення й цінності вони відстоюють.

Через що розпочалися протести?

Масові акції по Україні розпочалися 16-го липня після оприлюднення інформації про те, що Михайло Федоров після відставки уряду Юлії Свириденко не повернеться до посади міністра оборони. Вже у той же день люди вийшли на вулиці з картонками, на яких були різноманітні написи, що закликали повернути Федорова. Наступного дня фокус мітингувальників почав змінюватися на гасла про необхідність відставки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

“Навіщо мені система, що працює проти мене?” Задля чого люди мітингують у Вінниці

Протягом кількох днів протестувальники різного віку, з різних міст України, з дітьми та домашніми улюбленцями збираються на головній вулиці Вінниці — Соборній. Більшість тримає картонні плакати з різноманітними написами, гордо огортує себе українським прапором та викрикує гасла на кшталт “Сирського на вихід!” або “Слава Україні!ʼ

Відео дня

Детальніше про те, що мотивує учасників мітингу долучатися до мирної акції, у відео.

Спілкування з учасниками мітингу проти Сирського у Вінниці

Наразі невідомо, як довго люди протестуватимуть, однак опитані Фокусом учасники протесту виражають рішучість стояти допоки не будуть ухвалені рішення щодо повернення Федорова та звільнення Сирського.