Первый в Украине Подростковый форум: о психическом здоровье, профессиональной реализации и лидерстве с Евгением Яновичем, Сергеем Жаданом и МУР

В Киеве впервые пройдет форум для подростков, который был организован с учетом их потребностей.

5 августа в Киеве состоится первый в Украине Подростковый форум. Программа форума была составлена организаторами на основе опроса подростков и определения их потребностей. Основные тематические блоки — это психическое здоровье, профессиональная реализация и лидерство.

По формату форум будет включать интересные дискуссионные панели и постоянное живое общение со звездными гостями, среди которых — ведущий Евгений Янович, писатель и военнослужащий Сергей Жадан, творческое объединение МУР и другие.

Форум организует благотворительный фонд "Клуб Добродетелей" при поддержке БФ "To Make the Difference". По данным Gradus Research в рамках программы "Ты как?", более 75% украинских подростков испытывают высокий уровень ежедневного стресса, а лишь 35% чувствуют себя готовыми к современному рынку труда. В то же время подавляющее большинство хочет приносить пользу Украине и влиять на её будущее.

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"За десять лет работы мы оказали поддержку более чем 350 000 детей и подростков. Все это время мы провели тысячи бесед об их сомнениях, мечтах, страхах и будущем. Именно так родилась идея первого в Украине Подросткового форума. Именно подростки предложили три основные темы мероприятия. А ещё — отказаться от классического лекционного формата. Поэтому каждая панельная дискуссия предполагает интерактивное взаимодействие. Участников ждут дискуссии, воркшопы, практические занятия и новые знакомства. Онлайн-формат также поможет нам объединить тех, кто живёт в прифронтовых городах, на временно оккупированных территориях или за пределами Украины", — говорит основательница благотворительного фонда "Клуб Добродетелей" и Подросткового пространства "Место силы и поддержки", импакт-лидер Мария Тодорчук.

Среди спикеров Подросткового форума — Евгений Янович, ведущий и актер, Сергей Жадан, писатель и военнослужащий, члены творческого объединения МУР и другие лидеры мнений. К Форуму также присоединятся психологи, предприниматели и карьерные консультанты.

Ожидается, что в Киеве соберутся 300 участников, а также онлайн-аудитория со всей Украины, в частности с прифронтовых и временно оккупированных территорий, а также украинцы, находящиеся за рубежом. Основные темы, которые будут обсуждаться на мероприятии: как отстаивать личные границы, бороться с обесцениванием и вовремя заметить выгорание; как искать работу, если везде требуют опыта, и почему не всё зависит от диплома; как обрести уверенность в себе и найти людей, с которыми можно вместе творить.

"Война разделила украинских подростков границами и совершенно разными жизненными обстоятельствами. Поэтому сегодня особенно важно создавать возможности, которые возвращают им ощущение связи, поддержки и причастности. Для нас важно поддерживать проекты, которые помогают молодым людям находить единомышленников, видеть новые возможности и чувствовать, что они остаются частью большого украинского сообщества", — рассказывают партнеры Форума этого года — основатель БФ "To Make the Difference" Кристиан Шульте и соучредительница Ирина Палько.

Форум для подростков состоится 5 августа в UNIT.City в Киеве и в онлайн-формате. Зарегистрироваться для бесплатного участия можно по ссылке.

Полная программа будет опубликована позже на страницах "Клуба Добродетелей" в социальных сетях.

О "Клубе Добродетелей": "Клуб Добродетелей" — благотворительный фонд, который вносит значимые изменения в жизнь молодого поколения. Фонд официально зарегистрирован в 2016 году, его основательницей и председателем является Мария Тодорчук. За время работы фонд реализовал более 150 проектов, изменивших жизнь детей, привлек более 200 миллионов гривен, которые превратились в ощутимые изменения для подростков, оказал поддержку более чем 350 000 детей и подростков со всех уголков страны во время полномасштабной войны и открыл "Место Силы" — трансформирующее пространство для поддержки и развития подростков, которое с момента открытия посетили более 38 000 человек.