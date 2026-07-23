Перший в Україні Підлітковий форум: про ментальне здоров'я, професійну реалізацію та лідерство з Євгеном Яновичем, Сергієм Жаданом та МУР

В Києві вперше проведуть форум для підлітків, який готували на основі їхніх потреб.

5 серпня у Києві відбудеться перший в Україні Підлітковий форум. Програму форуму організатори формували на основі опитування підлітків і визначенні їхніх потреб. Головні тематичні блоки – це ментальне здоров'я, професійна реалізація та лідерство.

По формату Форум буде включати цікаві дискусійні панелі та постійне живе спілкування з зірковими гостями, серед яких — ведучий Євген Янович, письменник та військовослужбовець Сергій Жадан, творче об’єднання МУР та інші.

Організовує форум благодійний фонд "Клуб Добродіїв" за підтримки БФ "To Make the Difference". За даними Gradus Research у межах програми "Ти як?", понад 75% українських підлітків відчувають високий рівень щоденного стресу, а лише 35% почуваються готовими до сучасного ринку праці. Водночас переважна більшість хоче бути корисною Україні та впливати на її майбутнє.

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"За десять років роботи ми підтримали понад 350 000 дітей і підлітків. Увесь цей час ми провели тисячі розмов про їхні сумніви, мрії, страхи й майбутнє. Саме так народилася ідея першого в Україні Підліткового форуму. Саме підлітки запропонували три головні теми події. А ще — відмовитися від класичного лекторію. Тому кожна панель передбачає інтерактивну взаємодію. На учасників чекають дискусії, воркшопи, практики та нові знайомства. Онлайн-формат також допоможе нам об'єднати тих, хто живе в прифронтових містах, на тимчасово окупованих територіях або за межами України", — говорить засновниця благодійного фонду "Клуб Добродіїв" і Підліткового простору "Місце сили і підтримки", імпакт-лідерка Марія Тодорчук.

Серед спікерів Підліткового форуму Євген Янович, ведучий та актор, Сергій Жадан, письменник та військовослужбовець, члени творчого об'єднання МУР, й інші лідери думок. До Форуму також долучаться психологи, підприємці та кар'єрні консультанти.

Очікується 300 учасників в Києві, а також онлайн-аудиторія з усієї України, зокрема з прифронтових і тимчасово окупованих територій, а також українців, які перебувають за кордоном. Основні теми, про які говоритимуть на заході: як відстоювати особисті кордони, боротися зі знеціненням і вчасно помітити вигорання; як шукати роботу, якщо всюди вимагають досвід, і чому не все залежить від диплома; як знайти впевненість у собі та людей, з якими можна разом творити.

"Війна розділила українських підлітків кордонами та дуже різними життєвими обставинами. Тому сьогодні особливо важливо створювати можливості, які повертають їм відчуття зв'язку, підтримки та причетності. Для нас важливо підтримувати проєкти, що допомагають молодим людям знаходити однодумців, бачити нові можливості й відчувати, що вони залишаються частиною великої української спільноти", — розповідають партнери цьогорічного Форуму — засновник БФ "To Make the Difference" Крістіан Шульте та співзасновниця Ірина Палько.

Підлітковий форум відбудеться 5 серпня в UNIT.City у Києві та онлайн. Зареєструватися для безкоштовної участі можна за посиланням.

Повну програму опублікують згодом на сторінках "Клубу Добродіїв" у соцмережах.

Про "Клуб Добродіїв": Клуб Добродіїв — благодієвий фонд, який створює значущі зміни в житті молодого покоління. Фонд офіційно зареєстровано 2016 року, засновницею та головою є Марія Тодорчук. За час роботи фонд реалізував понад 150 життєзмінних проєктів для дітей, залучив понад 200 мільйонів гривень, що перетворилися на відчутні зміни для підлітків, підтримав понад 350 000 дітей і підлітків з усіх куточків країни під час повномасштабної війни і відкрили Місце Сили — трансформуючий простір для підтримки та розвитку підлітків, який з моменту відкриття відвідали понад 38 000 відвідувачів.