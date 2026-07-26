Дело фармацевтической компании "Фармасел" стало показательным для инвестиционного климата Украины — Сазонов
Ситуация вокруг фармацевтической компании ООО "ФАРМАСЕЛ" выходит далеко за рамки корпоративного спора между двумя предприятиями. Об этом заявил политический и военный эксперт Кирилл Сазонов.
Согласно информации, опубликованной в СМИ, правоохранительные органы расследуют возможное незаконное отчуждение имущественных прав ООО "НИКО". В рамках уголовного производства уже были проведены обыски и изъята часть документов. В то же время в "ФАРМАСЕЛ" подчеркивают, что речь идет о корпоративно-хозяйственном споре, а все операции осуществлялись на основании договоров и были надлежащим образом выполнены.
Сазонов отметил, что окончательную оценку обстоятельствам должен дать суд, однако подчеркнул необходимость получить ответы на ряд важных вопросов. В частности, почему претензии в отношении имущественных прав возникли лишь спустя почти десять лет после завершения сотрудничества сторон и насколько соразмерны процессуальные действия в отношении предприятия, производящего лекарственные средства.
Он также отметил, что "ФАРМАСЕЛ" обеспечивает работой более 200 сотрудников, имеет десятки зарегистрированных препаратов и поддерживает непрерывный цикл производства и поставок лекарств в систему здравоохранения. По его мнению, работа правоохранительных органов не должна без крайней необходимости создавать риски для деятельности таких предприятий.
Отдельно Сазонов подчеркнул, что это дело является показательным для украинского бизнес-климата. По его словам, предприниматели и потенциальные инвесторы оценивают не только нормы законодательства, но и практику их применения. Если корпоративные конфликты сопровождаются уголовными разбирательствами, обысками и изъятием документов у действующих производителей, это может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность страны.
"Способно ли украинское государство одновременно обеспечить честное расследование, защиту права собственности, непрерывность работы предприятий жизненно важной значимости и доверие инвесторов? От ответа зависит очень многое", — подытожил Сазонов.