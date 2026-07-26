Дело фармацевтической компании "Фармасел" стало показательным для инвестиционного климата Украины — Сазонов

Ситуация вокруг фармацевтической компании ООО "ФАРМАСЕЛ" выходит далеко за рамки корпоративного спора между двумя предприятиями. Об этом заявил политический и военный эксперт Кирилл Сазонов.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, правоохранительные органы расследуют возможное незаконное отчуждение имущественных прав ООО "НИКО". В рамках уголовного производства уже были проведены обыски и изъята часть документов. В то же время в "ФАРМАСЕЛ" подчеркивают, что речь идет о корпоративно-хозяйственном споре, а все операции осуществлялись на основании договоров и были надлежащим образом выполнены.

Кирилл Сазонов подчеркнул, что это дело является показательным для украинского делового климата

Сазонов отметил, что окончательную оценку обстоятельствам должен дать суд, однако подчеркнул необходимость получить ответы на ряд важных вопросов. В частности, почему претензии в отношении имущественных прав возникли лишь спустя почти десять лет после завершения сотрудничества сторон и насколько соразмерны процессуальные действия в отношении предприятия, производящего лекарственные средства.

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Он также отметил, что "ФАРМАСЕЛ" обеспечивает работой более 200 сотрудников, имеет десятки зарегистрированных препаратов и поддерживает непрерывный цикл производства и поставок лекарств в систему здравоохранения. По его мнению, работа правоохранительных органов не должна без крайней необходимости создавать риски для деятельности таких предприятий.

Кирилл Сазонов отметил, что "ФАРМАСЕЛ" обеспечивает работой более 200 сотрудников

Отдельно Сазонов подчеркнул, что это дело является показательным для украинского бизнес-климата. По его словам, предприниматели и потенциальные инвесторы оценивают не только нормы законодательства, но и практику их применения. Если корпоративные конфликты сопровождаются уголовными разбирательствами, обысками и изъятием документов у действующих производителей, это может негативно повлиять на инвестиционную привлекательность страны.

"Способно ли украинское государство одновременно обеспечить честное расследование, защиту права собственности, непрерывность работы предприятий жизненно важной значимости и доверие инвесторов? От ответа зависит очень многое", — подытожил Сазонов.