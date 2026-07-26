Справа фармкомпанії "Фармасел" стала показовою для інвестиційного клімату України — Сазонов

Ситуація навколо фармацевтичної компанії ТОВ «ФАРМАСЕЛ» виходить далеко за межі корпоративного спору між двома підприємствами. Про це заявив політичний та військовий експерт Кирило Сазонов.

Відповідно до інформації, оприлюдненої у ЗМІ, правоохоронці розслідують можливе незаконне відчуження майнових прав ТОВ «НІКО». У межах кримінального провадження вже відбулися обшуки та вилучено частину документів. Водночас у «ФАРМАСЕЛ» наголошують, що йдеться про корпоративно-господарський спір, а всі операції здійснювалися на підставі договорів і були належним чином виконані.

Кирило Сазонов наголосив, що справа є показовою для українського бізнес-клімату

Сазонов зазначив, що остаточну оцінку обставинам має дати суд, однак наголосив на необхідності отримати відповіді на низку важливих запитань. Зокрема, чому претензії щодо майнових прав виникли лише через майже десять років після завершення співпраці сторін та наскільки пропорційними є процесуальні дії щодо підприємства, яке виробляє лікарські засоби.

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Він також звернув увагу, що «ФАРМАСЕЛ» забезпечує роботою понад 200 працівників, має десятки зареєстрованих препаратів і підтримує безперервний цикл виробництва та постачання ліків до системи охорони здоров’я. На його думку, робота правоохоронних органів не повинна без нагальної потреби створювати ризики для діяльності таких підприємств.

Кирило Сазонов звернув увагу, що "ФАРМАСЕЛ" забезпечує роботою понад 200 працівників

Окремо Сазонов наголосив, що ця справа є показовою для українського бізнес-клімату. За його словами, підприємці та потенційні інвестори оцінюють не лише норми законодавства, а й практику їх застосування. Якщо корпоративні конфлікти супроводжуються кримінальними провадженнями, обшуками та вилученням документів у працюючих виробників, це може негативно впливати на інвестиційну привабливість країни.

«Чи здатна українська держава одночасно забезпечити чесне розслідування, захист права власності, безперервність роботи критично важливих підприємств і довіру інвесторів? Від відповіді залежить дуже багато», — підсумував Сазонов.