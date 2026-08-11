Бодикамеры были выключены: "Громадське" видит в задержании журналиста Шульгата давление на редакцию

Журналиста-расследователя Евгения Шульгата задержали 27 июля. Причиной задержания якобы стало нарушение им правил воинского учета. Однако в редакции провели расследование и выяснили, что во время задержания представители полиции назвали вымышленные имена, а их нагрудные камеры были выключены.

Документы, которые на момент задержания журналиста Евгения Шульгата находились в распоряжении редакции, свидетельствовали о том, что он не нарушал правил воинского учета и не находился в розыске, сообщили в редакции hromadske.

"Согласно военно-учетным документам, сгенерированным Евгением Шульгатом в приложении "Резерв+" в мае 2026 года и повторно сразу после задержания, никаких нарушений зафиксировано не было, а такие документы действительны в течение года с момента выдачи. Никаких протоколов об административном правонарушении или постановлений о привлечении Шульгата к ответственности за нарушение правил воинского учета не оформлялось, штрафов он не уплачивал", — отметил юрист компании Илья Подворный.

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Кроме того, он отметил, что "в отсутствие обязанности самостоятельно проходить ВЛК и факта вызова со стороны ТЦК и СП, статуса "ограниченно годен" и каких-либозафиксированных нарушений учета основание для задержания, приведенное полицией, является юридически необоснованным".

Юрист прямо назвал применённую к Евгению Шульгату меру принуждения "неправомерной".

Сам журналист рассказал, что предъявил документы сотрудникам полиции и согласился на поверхностный досмотр.

Задержание Евгения Шульгата — полиция нарушила закон, считают в редакции

Сначала, в комментарии "УП", полиция подтвердила, что её сотрудники действительно проверили журналиста и выяснили, что "он не прошел ВЛК, поэтому его впоследствии доставили в ТЦК". Но позже в тот же вечер в полиции Киева официально заявили, что остановили автомобиль, в котором ехал журналист, для проверки документов, однако, по их версии, Шульгат отказался их предъявить.

А в ответ на запрос hromadske прокомментировали ситуацию следующим образом: "При использовании поисковых функций с помощью "ИПНП" установлено, что 27.07.2026 на спецлинию 102 поступило обращение по поводу обнаружения Шульгата Е.Г., у которого во время проверки отсутствовали военно-учетные документы, в результате чего ему было предложено проехать в Голосеевский районный в городе Киеве ТЦК и СП для установления всех обстоятельств происшествия".

В редакции hromadske заявили, что эта версия "расходится" с объяснением транспортной компании, водитель которой управлял автомобилем, в котором ехал Шульгат.

Ведь там в редакции сообщили, что автомобиль остановили из-за неисправности одного из сигнальных огней, а не из-за звонка по номеру 102. Только после остановки полиция проверила документы пассажира, по результатам чего и приняла решение о задержании журналиста.

"Эти две версии противоречат друг другу в ключевом вопросе: что послужило основанием для остановки автомобиля — жалоба, поступившая на номер 102, или техническая неисправность транспортного средства. Полиция пока не пояснила, кто именно звонил на спецлинию и в чём конкретно заключалась жалоба в отношении Евгения Шульгата", — отмечают в редакции.

Кроме того, в редакции выясняют, что сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль и задержали журналиста. Они представились как Игорь Сергиенко и Николай Николайчук — сотрудники полиции особого назначения с такими именами. Однако позже в полиции заявили, что это были другие сотрудники:

Полицейский-водитель взвода № 1 автотранспортной роты полка полиции особого назначения № 1 ГУНП в г. Киеве, старший сержант полиции Украинец Сергей Анатольевич.

Инспектор взвода № 2 роты № 1 полка полиции особого назначения № 1 ГУНП в г. Киеве, старший сержант полиции Аврамов Николай Петрович.

Полицейский взвода № 2 роты № 1 полка полиции особого назначения № 1 ГУНП в г. Киеве сержант полиции Тригуб Иван Дмитриевич.

Редакция обратилась с запросом о предоставлении видеозаписей с нагрудных камер, но выяснилось, что этих записей не существует, что "является прямым нарушением закона".

Расследование пока продолжается. Однако на данный момент журналист Евгений Шульгат прошел ВЛК и был мобилизован в Вооруженные силы Украины, выбрав подразделение, в котором будет нести службу.

Напомним, что журналист hromadske Евгений Шульгат специализируется на антикоррупционных расследованиях. Его материалы касаются деятельности представителей Службы безопасности Украины, Национальной полиции, прокуратуры и таможенных органов. Поэтому в редакции видят в задержании Шульгата признаки давления.

"Фокус" сообщил о внезапном задержании Евгения Шульгата.

Напомним, ещё в 2024 году Евгению Шульгату, который на тот момент был журналистом "Следствие.Инфо", хотели вручить повестку. Перед этим он раскрыл информацию об элитной недвижимости супруги руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.