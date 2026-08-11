Бодікамери були вимкнені: "Громадське" вбачає у затриманні журналіста Шульгата тиск на редакцію

Журналіста-розслідувача Євгенія Шульгата затримали 27 липня. Причиною затримання нібито стало порушення ним правил військового обліку. Але в редакції провели дослідження і з'ясували, що під час затримання представники поліції назвалися несправжніми іменами, а їхні нагрудні камери були вимкнені.

Тако документи, які були на момент затримання журналіста Євгенія Шульгата в розпорядженні редакції, свідчили про те, що він не мав порушень правил військового обліку й не перебував у розшуку, розповіли у редакції hromadske.

"Згідно з військово-обліковими документами, згенерованими Євгенієм Шульгатом у застосунку "Резерв+" у травні 2026 року та повторно відразу після затримання, жодного порушення зафіксовано не було, а такі документи є чинними протягом року з моменту видачі. Жодних протоколів про адміністративне правопорушення чи постанов про притягнення Шульгата до відповідальності за порушення правил військового обліку не оформлювалось, штрафів він не сплачував", — зазначив юрист компанії Ілля Подворний.

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Також він зазначив, що "за відсутності обов'язку самостійно проходити ВЛК та факту виклику з боку ТЦК та СП, статусу "обмежено придатний" та будь-яких зафіксованих порушень обліку підстава затримання, наведена поліцією, є юридично неспроможною".

Юрист прям назвав застосований до Євгенія Шульгата захід примусу — "неправомірним".

Сам журналіст розповів, що показав документи представникам поліції та погодився на поверхневий обшук.

Затримання Євгенія Шульгата — поліція порушила закон, вважають у редакції

Спершу, у коментарі "УП", поліція підтвердила, що її співробітники дійсно перевірили журналіста й з'ясували, що "у нього не була пройдена ВЛК, тому його надалі доставили до ТЦК". Але пізніше того самого вечора в поліції Києва офіційно заявили, що зупинили автомобіль, у якому їхав журналіст, для перевірки документів, проте, за їхньою версією, Шульгат відмовився їх показати.

А на запит hromadske прокоментували ситуацію так: "При здійсненні пошукових функцій за допомогою "ІПНП" установлено, що 27.07.2026 на спецлінію 102 надійшло звернення з приводу виявлення Шульгата Є.Г., у якого під час перевірки були відсутні військово-облікові документи, внаслідок чого його було запрошено проїхати до Голосіївського районного у місті Києві ТЦК та СП для встановлення усіх обставин події".

В редакції hromadske заявили, що ця версія "розходиться" з поясненням транспортної компанії, водій якої керував автомобілем, у якому їхав Шульгат.

Адже там редакції повідомили, що авто зупинили через несправність одного із сигнальних вогнів, а не через звернення на 102. Лише після зупинки поліція перевірила документи пасажира, за результатами чого й ухвалила рішення про затримання журналіста.

"Ці дві версії суперечать одна одній у ключовому питанні: чи стала підставою для зупинки автомобіля скарга на 102, чи технічна несправність транспортного засобу. Поліція наразі не пояснила, хто саме телефонував на спецлінію та в чому конкретно полягала скарга щодо Євгенія Шульгата", — зазначають у редакції.

Також у редакції з'ясовують, що за правоохоронці зупинили авто та затримали журналіста. Вони представились, як Сергієнко Ігор та Миколайчук Микола – співробітники Поліції особливого призначення з такими іменами. Але згодом у поліції заявили, що це були інші співробітники:

Поліцейський-водій взводу № 1 автотранспортної роти полку поліції особливого призначення № 1 ГУНП у м. Києві старший сержант поліції Українець Сергій Анатолійович.

Інспектор взводу № 2 роти № 1 полку поліції особливого призначення № 1 ГУНП у м. Києві старший сержант поліції Аврамов Микола Петрович.

Поліцейський взводу № 2 роти № 1 полку поліції особливого призначення № 1 ГУНП у м. Києві сержант поліції Тригуб Іван Дмитрович.

Редакція звернулась із запитом надати відеозаписи з нагрудних камер, але виявилось, що цих записів не існує, що "є прямим порушенням закону".

Розслідування ще ведеться. Втім станом на зараз журналіст Євгеній Шульгат пройшов ВЛК і мобілізувався до лав Збройних сил України, обравши підрозділ, у якому нестиме службу.

Нагадаємо, журналіст hromadske Євгеній Шульгат спеціалізується на антикорупційних розслідуваннях. Його матеріали стосуються діяльності представників Служби безпеки України, Національної поліції, прокуратури та митних органів. Тому в редакції вбачають в затриманні Шульгата ознаки тиску.

Фокус розповідав про раптове затримання Євгенія Шульгата.

Нагадаємо, ще у 2024 році Євгену Шульгату, який на той момент був журналістом "Слідство.Інфо", хотіли вручити повістку. Перед цим він викрив елітне майно дружини керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.