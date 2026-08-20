Письмо пропало на 11 дней: клиент "Укрпошти" подал в суд и получил компенсацию за моральный ущерб

Суд обязал "Укрпошту" выплатить клиенту 3 тысячи гривен в качестве моральной компенсации и 10 гривен штрафа за задержку заказного письма. Посылку получили через 11 дней после отправки.

Об этом сообщается в решении Вознесеновского районного суда Запорожья от 19 июня 2026 года.

Иск подал адвокат, который 18 декабря 2025 года направил заказное письмо в "ПриватБанк" с адвокатским запросом.

За отправку он заплатил 40 гривен. До 26 декабря письмо не было доставлено, поэтому мужчина обратился в колл-центр "Укрпошти". 29 декабря он проверил статус отправления и выяснил, что письмо до сих пор не было получено, а в 14:40 того же дня поступило уведомление о вручении.

"Укрпошта" опровергла иск и заявила, что доставила письмо в срок. Представитель компании пояснил, что отправление поступило в отделение 20 декабря, а 22 декабря письмо пытались доставить в "ПриватБанк". По версии почтового оператора, уполномоченное банком лицо, которое должно было получить корреспонденцию, находилось на больничном до 29 декабря.

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Суд не согласился с этими доводами. Он отметил, что "Укрпочта" не представила надлежащих доказательств того, что представитель банка отказался принять письмо.

Суд установил, что почтовый оператор предоставил некачественную услугу, поскольку письмо, отправленное 18 декабря, было вручено адресату только 29 декабря. Кроме того, "Укрпошта" уже вернула истцу 40 гривен, уплаченных за пересылку.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Помимо 3 тысяч гривен моральной компенсации и 10 гривен штрафа, "Укрпошта" должна уплатить в государственный бюджет 3 028 гривен судебного сбора.

Напомним, что в конце июня НБУ потребовал от "Укрпошти" отстранить от должности многолетнего руководителя Игоря Смилянского. Регулятор заявил, что он не соответствует требованиям профессиональной пригодности. На выполнение решения НБУ компании дали пять рабочих дней, однако Смилянский до сих пор остается на должности.

Ранее сообщалось, что в случае дальнейшего невыполнения требования НБУ может применить к "Укрпоште" дополнительные меры воздействия.