Лист загубився на 11 днів: клієнт "Укрпошти" подав до суду й отримав моральну компенсацію

Суд зобов’язав "Укрпошту" виплатити клієнту 3 тисячі гривень моральної компенсації та 10 гривень штрафу через затримку рекомендованого листа. Відправлення отримали через 11 днів після його надсилання.

Про це повідомили у рішенні Вознесенівського районного суду Запоріжжя від 19 червня 2026 року.

Позов подав адвокат, який 18 грудня 2025 року надіслав рекомендований лист до “ПриватБанку” з адвокатським запитом.

За відправлення він заплатив 40 гривень. До 26 грудня лист не вручили, тому чоловік звернувся до кол-центру “Укрпошти”. 29 грудня він перевірив статус відправлення та з’ясував, що лист досі не отримали, а о 14:40 того ж дня надійшло повідомлення про вручення.

“Укрпошта” заперечувала позов і заявляла, що доставила лист вчасно. Представник компанії пояснював, що відправлення надійшло до відділення 20 грудня, а 22 грудня лист намагалися доставити до “ПриватБанку”. За версією поштового оператора, уповноважена банком особа, яка мала отримати кореспонденцію, перебувала на лікарняному до 29 грудня.

Відео дня

Суд не погодився з цими доводами. Він зазначив, що “Укрпошта” не надала належних доказів того, що представник банку відмовився отримати лист.

Суд встановив, що поштовий оператор надав неякісну послугу, оскільки лист, відправлений 18 грудня, вручили адресату лише 29 грудня. Також “Укрпошта” вже повернула позивачу 40 гривень, сплачених за пересилання.

Суд задовольнив позов повністю. Крім 3 тисяч гривень моральної компенсації та 10 гривень штрафу, “Укрпошта” має сплатити до державного бюджету 3 028 гривень судового збору.

Нагадаємо, що наприкінці червня НБУ вимагав від “Укрпошти” відсторонити від посади багаторічного керівника Ігоря Смілянського. Регулятор заявив, що він не відповідає вимогам щодо професійної придатності. На виконання рішення НБУ компанії дали п’ять робочих днів, однак Смілянський досі залишається на посаді.

Раніше повідомлялося, що у разі подальшого невиконання вимоги НБУ може застосувати до «Укрпошти» додаткові заходи впливу.