Украинцы создали особый ритуал памяти жертв Голодомора: чем он отличается (видео)

10 сентября 1993 года украинское правительство приняло постановление №718 о чествовании памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов по случаю 60-летия трагических событий. Первый ритуал скорби — это приспущенные государственные флаги на три дня: с 15:00 10 сентября до 19:00 12 сентября. За 33 года украинцы сформировали особые традиции почтения памяти жертв Голодомора. Что изменилось со времён того исторического постановления?

В постановлении о памяти жертв Голодомора речь идет лишь об одном мероприятии по случаю 60-й годовщины трагических событий — о приспущенных флагах. Между тем в феврале тогдашний президент Леонид Кучма издал указ с подробным описанием мероприятий государственного уровня. В эти дни ограничили развлекательные мероприятия, провели поминальные панихиды, состоялась торжественная процессия ведущих политиков, в школах прошли тематические уроки. Кроме того, на Михайловской площади открыли Памятный знак "Жертвам Голодомора 1932-1933 годов", и именно тогда впервые на официальном уровне прозвучало слово "геноцид". После этого пять лет продолжалась публичная дискуссия, и в итоге установили день для почтения памяти жертв Голодомора — ежегодно в четвертую субботу ноября: в 2026 году — это 28 ноября. Фокус собрал информацию о том, как украинцы создали свой собственный национальный ритуал скорби, который отличается от традиций других народов мира.

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День памяти жертв Голодомора — видео УИНП, 2025 год

День памяти жертв Голодомора — как его отмечают в Украине

Во время полномасштабного вторжения РФ Институт национальной памяти разработал ритуал почтения памяти жертв Голодомора, доступный для всех украинцев. Отмечается, что речь идет о почтении памяти 4,5 млн жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодовок 1921-1923 и 1946-1947 годов. Традиция появилась после публикации исследователя Голодомора Джеймса Мейса "Свеча в окне".

"Я хочу предложить акт национальной памяти, доступный каждому: в национальный день памяти жертв 1933 года определить время, когда каждый гражданин этой земли, где почти каждая семья потеряла кого-то из близких, зажжет в своем окне свечу в память о погибших", — написал Мейс.

День памяти жертв Голодомора — ритуал "Зажги свечу"

Как проходит ритуал "Зажги свечу", предложенный УИНП в 2025 году (рекомендации на 2026 год появятся, как обычно, в ноябре):

Общенациональная минута молчания в 16:00;

посещение мест памяти жертв Голодоморов;

как стемнеет, зажечь свечу памяти дома или в офисе и поставить ее на подоконник.

Дни памяти и скорби у других народов мира

Другие народы, пережившие трагические исторические события, унесшие жизни сотен тысяч и миллионов людей, имеют свои собственные ритуалы скорби — неформальные, доступные каждому, кому это важно.

Йом га-Шоа, День памяти Холокоста — день, когда чтят память 6 млн евреев, убитых Третьим рейхом и его союзниками во время Второй мировой войны. Отмечается 27 числа месяца нисан по еврейскому календарю (в апреле/мае). В этот день в 10 часов в Израиле включается сирена воздушной тревоги и объявляются две минуты молчания. Официальные мероприятия — приспущение государственных флагов, зажигание шести факелов в память о шести миллионах погибших, торжества в памятных местах.

Дни памяти и скорби — традиции Йом га-Шоа (День памяти о Холокосте)

Восхождение на Цицернакаберд, День памяти жертв геноцида армян — отмечается 24 апреля в знак почтения памяти 1,5 млн армян, убитых в 1915 году в Османской империи (Украина официально этого не признала). Помимо официальных мероприятий в Ереване собираются люди, которые поднимаются к мемориальному комплексу Цицернакаберд, чтобы возложить цветы у вечного огня.

Дни памяти и скорби — традиция паломничества к Цицернакаберду (День памяти жертв геноцида армян)

Дни памяти жертв бомбардировок Хиросимы и Нагасаки — отмечаются в дни, когда армия США сбросила атомные бомбы на японские города, в результате чего погибло в общей сложности более 200 тыс. человек. В обоих местах взрыва созданы мемориальные комплексы, которые ежегодно посещают десятки тысяч обычных японцев. Церемония начинается с минуты молчания в момент, когда произошли взрывы: в Хиросиме — в 8:15 6 августа, в Нагасаки — в 11:02 9 августа. В Хиросиме звучит Колокол мира и выпускают голубей. Кроме того, вечером пускают по воде фонарики "Торо Нагаси". В этот же день собирают миллионы оригами-журавликов, которые обычные японцы мастерили в течение года. В Нагасаки также звучит Колокол мира, но здесь проводят особый ритуал "поднесения воды".

Дни памяти и скорби — традиции Хиросимы и Нагасаки

Можно сравнить ритуалы, созданные разными народами для почтения памяти жертв национальных трагедий. Например, украинцы в День памяти жертв Голодомора соблюдают ритуалы скорби, общие с другими народами: соблюдается минута молчания, зажигаются свечи. Кроме того, они посещают памятные места и возлагают цветы: в Киеве — у скульптуры "Горькая память детства" в Национальном музее Голодомора или у Памятного знака на Михайловской площади. Похожую традицию имеют армяне, которые складывают целые "курганы" из цветов на Цицернакаберди. Японцы собираются в Парках мира в Хиросиме и Нагасаки, запускают фонарики и складывают "журавлики" как символы мира и надежды на мир без войны. Ритуал, которым отличаются украинцы, — это почтение памяти не у мемориалов, а в своих домах, зажигая свечи на окнах.

Отметим, что в ноябре 2023 года Фокус рассказало о жителях временно оккупированных территорий, которые тайно отметили День памяти жертв Голодоморов. Центр национального сопротивления опубликовал фотографии зажженных свечей, которые люди тайно поставили у себя дома.

Напоминаем, медиа "Радио Свобода" опубликовало репортаж из Варшавы и показало, как поляки вместе с украинцами чтят память людей, замученных голодом во времена СССР.