В Закарпатье масштабный пожар: тушение затрудняют рельеф местности и нехватка воды, — Глагола (видео)

В селе Сасовка Мукачевского района разразился масштабный лесной пожар, который быстро распространяется из-за большого количества сухостоя. К тушению пожара привлечены более 50 спасателей, лесников и местных жителей, а также 7 единиц спецтехники.

Ситуация на месте остается напряженной, ведь пламя стремительно охватывает новые участки лесного массива. О чрезвычайном происшествии сообщил журналист Виталий Глагола 20 сентября в своём Telegram-канале.

Как говорится в сообщении, работу пожарных существенно затрудняют горный рельеф местности и отсутствие прямого доступа к источникам водоснабжения. В настоящее время объединенные силы подразделений ГСЧС, лесной охраны и местной общины продолжают непрерывные работы по локализации и ликвидации очагов возгорания.

Официальной информации от главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области пока нет.

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Напомним, что в августе в США из-за масштабного пожара было эвакуировано почти 90 тысяч человек из района Рино (штат Невада), а многим жителям было предписано покинуть свои дома. Лесной пожар достиг окраин третьего по численности населения города штата.

Летом в Сербии также произошли масштабные пожары. ЕС направил туда вертолеты и более 100 пожарных. Сербия не является членом Европейского Союза, однако имеет доступ к экстренной помощи ЕС в рамках Механизма гражданской защиты ЕС. Этим летом Белград также направил пожарный вертолёт и команду экстренного реагирования в Испанию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами.