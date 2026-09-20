На Закарпатті масштабна пожежа: гасіння ускладнюють рельєф та брак води, — Глагола (відео)

У селі Сасівка на Мукачівщині спалахнула масштабна лісова пожежа, яка швидко поширюється через велику кількість сухостою. До ліквідації вогню залучено понад 50 рятувальників, лісників та місцевих жителів, а також 7 одиниць спецтехніки.

Ситуація на місці залишається напруженою, адже полум’я стрімко охоплює нові площі лісового масиву. Про надзвичайну подію повідомив журналіст Віталій Глагола 20 вересня у своєму Telegram-каналі.

Як йдеться в повідомленні, роботу вогнеборців суттєво ускладнюють гірський рельєф місцевості та відсутність прямого доступу до джерел водопостачання. Наразі спільні сили підрозділів ДСНС, лісової охорони та місцевої громади продовжують безперервні роботи з локалізації та ліквідації осередків займання.

Офіційної інформації від головного управління ДСНС України у Закарпатській області наразі немає.

Нагадаємо, у серпні у США через масштабну пожежу евакуювали майже 90 тисяч людей з району Ріно (штат Невада), а ще багато мешканців отримали наказ залишити свої домівки. Лісова пожежа дісталася околиць третього за чисельністю населення міста штату.

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Масштабні пожежі також були влітку в Сербії. ЄС направив туди гелікоптери та понад 100 пожежників. Сербія не є членом Європейського Союзу, однак має доступ до екстреної допомоги ЄС у межах Механізму цивільного захисту ЄС. Цього літа Белград також направляв пожежний гелікоптер та команду екстреного реагування до Іспанії, щоб допомогти боротися з лісовими пожежами.