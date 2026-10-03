Последствия предсказуемы для всех: бывшая глава ВАКС прокомментировала соглашение, заключенное по делу Пашинского

Бывшая председательница Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко прокомментировала соглашение САП с бывшим исполняющим обязанности главы Администрации президента Сергеем Пашинским. По её словам, соглашение — это компромиссный вариант для прокурора и обвиняемого, поскольку делает исход уголовного производства предсказуемым для всех сторон и позволяет получить показания в отношении организаторов преступлений. Аналогичную позицию ранее высказал политолог Алексей Голобуцкий.

По словам Михайленко, такие соглашения являются распространенной практикой в антикоррупционном суде.

"В настоящее время из 405 обвинительных приговоров, вынесенных нашим судом, 215 были вынесены на основании соглашений о признании вины. То есть плюс-минус 50 % всех приговоров", — рассказала она в эфире "Радио Свобода".

Бывшая глава ВАКС пояснила, что суд не просто формально утверждает договоренности между прокурором и обвиняемым, а проверяет, соответствует ли соглашение закону.

"Условием заключения такого соглашения является обязательное дача обвинительных показаний, подтверждаемых другими доказательствами в рамках данного уголовного производства", — подчеркнула Михайленко.

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Она также отметила, что никто никогда не подсчитывал, во сколько обходится досудебное расследование и судебное разбирательство одного такого дела. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством процесс в ВАКС легко затянуть, если не заблокировать полностью. В таких случаях соглашение становится компромиссом, ведь его последствия предсказуемы для всех сторон.

"Заключение соглашений можно считать ситуативной победой над преступностью. Потому что в подавляющем большинстве соглашений лица, идущие на такие сделки, обязуются сотрудничать со следствием и давать обвинительные показания в отношении организаторов совершенных уголовных правонарушений и других соучастников", — пояснила бывший председатель ВАКС.

По её словам, практика показывает, что именно такие показания позволяют добиться существенного прогресса как в расследовании, так и в судебном разбирательстве в отношении других фигурантов.

Подобное мнение ранее высказал политолог Алексей Голобуцкий. В частности, комментируя соглашения Пашинского и бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, он отметил, что подобные договоренности дают антикоррупционным органам возможность сломать круговую поруку участников схем.

"Коррупционные схемы защищает взаимное молчание", — написал Голобуцкий. Он пояснил, что участники знают, кто договаривался, кто передавал деньги и кто получал свою долю, а сделка дает одному из них законный стимул заговорить.

Эксперт также напомнил, что дело в отношении Пашинского насчитывает почти 150 томов, а сроки давности истекают. В таких условиях сам факт вынесения приговора уже имеет существенное значение.

Кроме того, соглашение проверяется судом, а его неисполнение может стать основанием для отмены приговора по ходатайству прокурора.

Подводя итог, Голобуцкий отметил, что соглашения следует оценивать с точки зрения обоснованности условий, соразмерности смягчения наказания и выполнения обязательств. Именно эти критерии показывают, насколько эффективно САП использовала этот инструмент.

Напомним, 24 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение с Пашинским. Он признал вину в присвоении 800 млн грн, обязался вернуть государству 600 млн грн и направить еще 500 млн грн на нужды ВСУ. Также ему на год запретили занимать должности в органах власти и местного самоуправления. Соглашение не предусматривает конфискацию имущества.

Дело касается весны-лета 2014 года, когда Пашинский, по версии следствия, воспользовался служебным положением, чтобы завладеть арестованными нефтепродуктами, связанными с бизнесменом Сергеем Курченко. В результате государство понесло убытки в размере более 817 млн грн.