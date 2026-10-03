Наслідки є прогнозованими для всіх: ексголова ВАКС прокоментувала угоду укладену у справі Пашинського

Колишня голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко прокоментувала угоду САП з екс виконувачем обов'язків глави Адміністрації президента Сергієм Пашинським. За її словами, угода — це компромісний варіант для прокурора і обвинуваченого, оскільки робить наслідки кримінального провадження прогнозованими для всіх сторін і дає змогу отримати свідчення щодо організаторів злочинів. Схожу позицію раніше висловив політолог Олексій Голобуцький.

За словами Михайленко, угоди є поширеною практикою в антикорупційному суді.

«Наразі у нас в суді із 405 обвинувальних вироків 215 укладені на підставі угод про визнання винуватості. Тобто плюс-мінус 50% усіх вироків», – розповіла вона в етері Радіо Свобода.

Ексголова ВАКС пояснила, що суд не просто формально погоджує домовленості прокурора і обвинуваченого, а перевіряє, чи відповідає угода закону.

«Умовою укладення такої угоди є обов'язкове надання викривальних показань, які підтверджуються іншими доказами у цьому кримінальному провадженні», – наголосила Михайленко.

Вона також звернула увагу, що ніхто ніколи не рахував, скільки коштує досудове розслідування і судовий розгляд однієї такої справи. Крім того, за чинного законодавства процес у ВАКС легко затягнути, якщо не заблокувати повністю. У таких випадках угода стає компромісом, адже її наслідки прогнозовані для всіх сторін.

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«Укладення угод можна вважати ситуативною перемогою над злочинністю. Тому що в переважній більшості угод особи, які йдуть на такі угоди, зобов'язуються співпрацювати зі слідством і надавати викривальні показання щодо організаторів скоєних кримінальних правопорушень, інших співучасників», – пояснила екс голова ВАКС.

За її словами, практика показує, що саме такі показання дають змогу суттєво просунутися і в розслідуванні, і в судовому розгляді щодо інших фігурантів.

Подібну думку раніше висловив політолог Олексій Голобуцький. Зокрема, коментуючи угоди Пашинського і колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, він зазначив, що подібні домовленості дають антикорупційним органам змогу зламати кругову поруку учасників схем.

«Корупційні схеми захищає взаємне мовчання», – написав Голобуцький. Він пояснив, що учасники знають, хто домовлявся, хто передавав гроші і хто отримував свою частку, а угода дає одному з них законний стимул заговорити.

Експерт також нагадав, що провадження стосовно Пашинського налічує майже 150 томів, а строки давності спливають. За таких умов сам факт отримання вироку вже має істотне значення.

Крім того, угоду перевіряє суд, а її невиконання може стати підставою для скасування вироку за зверненням прокурора.

Резюмуючи, Голобуцький зазначив, що оцінювати угоди варто за обґрунтованістю умов, співмірністю пом'якшення покарання та виконанням зобов'язань. Саме ці критерії показують, наскільки ефективно САП використала цей інструмент.

Нагадаємо, 24 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з Пашинським. Він визнав вину у привласненні 800 млн грн, зобов'язався повернути державі 600 млн грн і спрямувати ще 500 млн грн на потреби ЗСУ. Також він на рік отримав заборону обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування. Конфіскації майна угода не передбачає.

Справа стосується весни-літа 2014 року, коли Пашинський, за версією слідства, використав службове становище, щоб заволодіти арештованими нафтопродуктами, пов'язаними з бізнесменом Сергієм Курченком. У результаті держава втратила понад 817 млн грн.