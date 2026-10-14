UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина

В Печерском районе столицы взорвался электромобиль: что известно

Фото: Полиция Киева

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва электромобиля в центре столицы. Известно о раненом мужчине — его госпитализировали.

В Печерском районе Киева произошел взрыв электромобиля. В результате был ранен мужчина, его доставили в больницу. Об этом сообщает полиция Киева.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие профильные службы.

Новость дополняется...