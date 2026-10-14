В Печерском районе столицы взорвался электромобиль: что известно

Правоохранители выясняют обстоятельства взрыва электромобиля в центре столицы. Известно о раненом мужчине — его госпитализировали.

В Печерском районе Киева произошел взрыв электромобиля. В результате был ранен мужчина, его доставили в больницу. Об этом сообщает полиция Киева.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие профильные службы.

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