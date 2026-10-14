У Печерському районі столиці вибухнув електрокар: що відомо

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху електричного авто у центрі столиці. Відомо про пораненого чоловіка – його госпіталізували.

У Печерському районі Києва стався вибух електричного авто. Внаслідок цього був поранений водій, його доставили до лікарні. Про це повідомляє Поліція Києва.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші профільні служби. Деталей щодо обставин вибуху та стан постраждалого не надходило.

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