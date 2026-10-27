Как распознать тревожные сигналы и защитить ребенка от сексуального насилия: советы сексолога и реальная история в программе "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV

Что делать, если ребенок рассказывает о сексуальном насилии, а обвинения касаются человека, которому доверяет вся семья?

В новом выпуске программы "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV — история женщины, которая утверждает: она просила о помощи ещё в детстве, но осталась без защиты.

26-летняя Ольга Бережная утверждает, что с десяти лет подвергалась сексуальному насилию со стороны мужчины, которого она называла дедушкой. По её словам, попытки рассказать об этом близким наталкивались на недоверие. Когда о ситуации узнали педагоги и были готовы обратиться в полицию, она сообщила об этом матери.

"Мама говорит: "Не надо. Никому об этом не рассказывай, ты разрушишь семью"", — вспоминает Ольга.

После этого разговора, как она утверждает, она испугалась и сказала учителям, что просто пошутила, потому что ей не хватало внимания.

Видео дня

Анатолий Якименко отрицает обвинения. В то же время команда проекта эксклюзивно сообщает: уже после съемок ему было предъявлено подозрение и назначен домашний арест. Виновность подозреваемого должен установить суд.

26-летняя Ольга Бережная утверждает, что с десяти лет подвергалась сексуальному насилию со стороны мужчины, которого она называла дедушкой 26-летняя Ольга Бережная утверждает, что с десяти лет подвергалась сексуальному насилию со стороны мужчины, которого она называла дедушкой

Как распознать опасность и поддержать ребенка

Татьяна Славина — психолог, сексолог, президент Международной ассоциации сексологов и психологов — приняла участие в съемках и эксклюзивно для SWEET.TV поделилась советами для родителей.

— На что родителям стоит обратить внимание?

— Внезапные изменения в поведении ребенка: тревожность, замкнутость, нарушения сна, страх перед конкретным человеком, неприятие прикосновений, необычное сексуализированное поведение или непонятные подарки и секреты со взрослыми. Эти признаки не обязательно свидетельствуют о сексуальном насилии, но являются поводом более внимательно отнестись к состоянию ребенка.

— Как правильно разговаривать с ребенком?

— Не допрашивайте, не обвиняйте и не требуйте подробностей. Спросите, что его беспокоит, дайте почувствовать поддержку и объясните: "Ты можешь рассказать мне что угодно, я не буду тебя обвинять и помогу". Если ребёнок сообщил о насилии — обеспечьте его безопасность и обратитесь в соответствующие службы.

— Как защитить ребенка?

— С самого раннего возраста приучайте детей к понятию личных границ по "Правилу трусиков": мое тело принадлежит мне, я имею право сказать "нет", об опасных прикосновениях можно рассказывать. Объясняйте разницу между сюрпризами и опасными секретами, создайте "круг безопасности" из взрослых, к которым можно обратиться за помощью. И самое главное — ответственность за защиту ребенка всегда лежит на взрослых.

"Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV — история женщины, которая утверждает: она просила о помощи еще в детстве, но осталась без защиты

Полную историю Ольги Бережной и комментарии экспертов смотрите в выпуске "Изнасилованное детство. Книга воспоминаний" проекта "Расследования с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV.