Як розпізнати тривожні сигнали та захистити дитину від сексуального насильства: поради сексолога та реальна історія у "Розслідуванні з Андрієм Данілевичем" на SWEET.TV

Що робити, якщо дитина розповідає про сексуальне насильство, а звинувачення стосуються людини, якій довіряє вся родина?

У новому випуску "Розслідування з Андрієм Данілевичем" на SWEET.TV — історія жінки, яка стверджує: вона просила про допомогу ще в дитинстві, але залишилася без захисту.

26-річна Ольга Бережна заявляє, що з десяти років зазнавала сексуального насильства з боку чоловіка, якого називала дідусем. За її словами, спроби розповісти близьким оберталися недовірою. Коли про ситуацію дізналися педагоги й були готові звернутися до поліції, вона повідомила про це матері.

"Мама каже: "Не треба. Нікому цього не розказуй, ти розрушиш сім’ю"", — згадує Ольга.

Після цієї розмови, стверджує вона, злякалася й сказала педагогам, що пожартувала, бо їй бракувало уваги.

Видео дня

Анатолій Якименко заперечує звинувачення. Водночас команда проєкту ексклюзивно повідомляє: уже після зйомок йому повідомили про підозру та обрали домашній арешт. Вину підозрюваного має встановити суд.

26-річна Ольга Бережна заявляє, що з десяти років зазнавала сексуального насильства з боку чоловіка, якого називала дідусем 26-річна Ольга Бережна заявляє, що з десяти років зазнавала сексуального насильства з боку чоловіка, якого називала дідусем

Як помітити небезпеку та підтримати дитину

Тетяна Славіна — психологиня, сексологиня, президентка Міжнародної асоціації сексологів та психологів — взяла участь у випуску та ексклюзивно для SWEET.TV поділилася порадами для батьків.

— На що батькам варто звернути увагу?

— Раптові зміни поведінки дитини: тривожність, замкнутість, порушення сну, страх конкретної людини, уникання дотиків, незвична сексуалізована поведінка або незрозумілі подарунки й секрети з дорослими. Ці ознаки не обов’язково свідчать про сексуальне насильство, але є приводом уважніше поставитися до стану дитини.

— Як правильно розмовляти з дитиною?

— Не допитуйте, не звинувачуйте й не вимагайте подробиць. Запитайте, що її турбує, дайте відчути підтримку та поясніть: "Ти можеш розповісти мені будь-що, я не звинувачуватиму тебе й допоможу". Якщо дитина повідомила про насильство — убезпечте її та зверніться до відповідних служб.

— Як захистити дитину?

— Змалечку навчайте тілесних кордонів за "Правилом трусиків": моє тіло належить мені, я маю право сказати "ні", про небезпечні дотики можна розповідати. Пояснюйте різницю між сюрпризами та небезпечними секретами, створіть "коло безпеки" з дорослих, до яких можна звернутися по допомогу. І найголовніше — відповідальність за захист дитини завжди лежить на дорослих.

"Розслідування з Андрієм Данілевичем" на SWEET.TV — історія жінки, яка стверджує: вона просила про допомогу ще в дитинстві, але залишилася без захисту

Повну історію Ольги Бережної та коментарі експертів дивіться у випуску "Зґвалтоване дитинство. Книга спогадів" проєкту "Розслідування з Андрієм Данілевичем" на SWEET.TV.