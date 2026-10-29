Экс-депутат Луценко напомнил про "странный обмен" и коррупцию в окружении главы Держвідновлення Ивана Федорова

Глава Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Иван Федоров, несмотря на значительную роль ведомства в организации защиты энергетики и других критически важных объектов, не проходил специальной проверки перед назначением на должность.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил бывший генеральный прокурор, бывший народный депутат Юрий Луценко, — пишет Главред.

"Почему нет защитных сооружений над энергетикой? Почему вообще агентство по восстановлению возглавил человек, который весьма странным образом был обменён из плена, откуда он прибыл аж с двумя мобильными телефонами, и без какой-либо специальной проверки, без детектора лжи, вдруг возглавил ключевое ведомство", — заявил Луценко.

По его мнению, агентство имеет решающее значение для безопасности страны. "Агентство по восстановлению, то есть по защите энергетики, — столь же важное ведомство, как [условное] Министерство производства оружия. И там работает человек с весьма подозрительным прошлым. От коррупции в его окружении, когда он стал главой областной администрации, до очень странных его приключений в российском плену", — добавил экс-нардеп.

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"И на вопрос, проводилась ли специальная проверка этого типа, мы не слышим никакого ответа. И почему-то так совпало, что после его назначения российские ракетные удары по объектам защищенной энергетики стали более точными. Я думаю, что это очень показательный случай, когда мы ищем адекватный ответ на вопрос, какая зима нас ждет", — подытожил политик.