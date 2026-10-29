Екс-нардеп Луценко нагадав про "дивний обмін" і корупцію в оточенні голови Держвідновлення Івана Федорова

Голова Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури Іван Федоров, попри значну роль відомства у організації захисту енергетики та інших критично важливих обʼєктів, не проходив спеціальної перевірки перед призначенням на посаду.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив колишній генеральний прокурор, колишній народний депутат Юрій Луценко, — пише Главред.

"Чому нема захисних споруд над енергетикою? Чому взагалі агентство відновлення очолила людина, яка дуже дивним чином була обміняна з полону, звідки прибула аж з двома мобільними телефонами, і без жодної спецперевірки, без детектора брехні, раптом очолила ключове відомство", — заявив Луценко.

На його думку, агентство має критичне значення для безпеки країни. "Агентство відновлення, тобто захисту енергетики – настільки ж важливе відомство, як [умовне] Міністерство виробництва зброї. І там сидить людина з дуже підозрілим бекграундом. Від корупції його оточення, коли він став головою обласної адміністрації до дуже дивних його пригод в російському полоні", — додав екс-нардеп.

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"І на запитання, чи проводилась спецперевірка цього тіпа, ми не чуємо ніякої відповіді. І чомусь так співпало, що після його призначення, російські ракетні удари стали більш точними по об'єктам захищеної енергетики. Я думаю, що це дуже показовий випадок, коли ми шукаємо адекватну відповідь, яка зима нас чекає", — підсумував політик.