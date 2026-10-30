Украина
Военный пил подаренный виски во время видеозвонка. Девушка снимала это на видео. В бутылке был метадон
Они регулярно общались по видеосвязи. Она предложила подарок, а отравленный напиток от её имени приготовил и отправил другой исполнитель. Военный погиб.
Об этом случае рассказал глава Национальной полиции Максим Цуцкиридзе в интервью УНИАН.
Памятка для военнослужащих
- Не употребляйте алкоголь, лекарства или другие вещества неизвестного происхождения. Даже если это подарок от давнего знакомого. Требование выпить или принять что-либо перед камерой — сигнал опасности.
- Видеозвонки и реальные встречи не гарантируют безопасности. Даже знакомый человек может действовать по указаниям врага.
- Прекратите подозрительный контакт, если вас настойчиво расспрашивают о службе, требуют секретности или встречи наедине.
- Сохраните переписку, данные аккаунта и номер телефона. Звоните по номеру 102 — сотрудники уже проинструктированы. Не пытайтесь самостоятельно разоблачить собеседника.
Видео дня
Передайте эту памятку знакомым военным. Полиция просит командиров предупредить личный состав.