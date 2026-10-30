Україна
Військовий пив подароване віскі під час відеопобачення. Дівчина фіксувала це на відео. У пляшці був метадон
Вони регулярно спілкувалися відеозв’язком. Вона запропонувала подарунок, а отруєний напій від її імені підготував і надіслав інший виконавець. Військовий загинув.
Про цей випадок розповів очільник Національної поліції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю УНІАН.
Пам’ятка для військових
- Не вживайте алкоголь, ліки чи інші речовини неперевіреного походження. Навіть якщо це подарунок від давнього знайомого. Вимога випити чи прийняти щось на камеру — сигнал небезпеки.
- Відеодзвінки та реальні побачення не гарантують безпеки. Навіть знайома людина може діяти за вказівками ворога.
- Припиніть підозрілий контакт, якщо вас наполегливо розпитують про службу, вимагають таємності чи зустрічі наодинці.
- Збережіть листування, дані акаунта й номер телефону. Телефонуйте 102 — працівників уже проінструктували. Не намагайтеся самостійно викрити співрозмовника.
Видео дня
Передайте пам’ятку знайомим військовим. Командирів поліція просить попередити особовий склад.