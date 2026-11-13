Генерал СБУ Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн грн, — СМИ

Полную сумму залога за генерал-майора СБУ внесли 13 ноября.

Генерал-майор СБУ Сергей Дука вышел из СИЗО. Сегодня за него внесли полную сумму залога — 65 млн грн, об этом сообщает "Суспильне". Дука фигурирует в деле "Карфаген". По версии следствия, он, будучи сотрудником СБУ, прикрывал преступную организацию, причастную к мошенническим колл-центрам, наркоторговле и другим преступлениям. Дуку задержали по делу "Карфаген" 4 ноября. А уже 6 ноября его арестовали с правом выхода под залог, через семь дней необходимую сумму внесли на счета суда.

Как вносили залог за Сергея Дуку

Утром 13 ноября генерал СБУ Сергей Дука внес залог в размере 65 млн грн. Фокус собрал информацию о том, как проходил сбор средств для Дуки.

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7 ноября, через сутки после решения ВАКС об аресте, "УП" стало известно о призыве к сотрудникам СБУ собрать деньги, чтобы он вышел из СИЗО. Прокурор САП Николай Карась подтвердил в комментарии "Радио Свобода", что сотрудники действительно вносят средства: кто-то — 10–20 тыс. грн, кто-то — 50–150 тыс. грн.

10 ноября поступило 44 млн млн грн и было совершено 1113 платежей.

11 ноября эта сумма уже составила 50 млн грн.

За два дня — до 13 ноября — для Дуки удалось найти ещё 10 млн грн.

Позиция Дуки

После выхода из СИЗО Сергей Дука заявил, что не признает своей вины, и поблагодарил сотрудников спецслужбы, которые собрали 65 миллионов залога. При выходе из СИЗО люди в форме, которые встречали Дуку, передали ему боевое оружие.

Адвокат Дуки Юрий Сухов рассказал журналистам, что, несмотря на освобождение от должности, генерал-майор был и остается сотрудником СБУ. Кроме того, адвокат отметил, что Дука "участвовал в определенных спецоперациях", поэтому его будут и дальше охранять.

Кроме того, адвокат сообщил, что 26 ноября состоится рассмотрение апелляции в отношении меры пресечения, наложенной на Дуцу.

Операция "Карфаген": какова роль Сергея Дуки

Отметим, что утром 4 ноября источники в СМИ "Украинская правда" сообщили об обысках у сотрудников СБУ и Нацпола, а через несколько часов НАБУ опубликовало очередную часть дела "Карфаген". Среди лиц, к которым пришли по постановлению суда, был генерал СБУ Сергей Дука. На записях НАБУ Дука фигурирует как "Аким". По данным следствия, он знал о деятельности организатора преступной группировки по прозвищу "Криминал" и помогал решать вопросы не только в СБУ, но и в Офисе генпрокурора. Кроме того, Дука, вероятно, угрожал применением огнестрельного оружия детективам НАБУ и препятствовал проведению обыска.