Генерал СБУ Дука вийшов із СІЗО після внесення застави у 65 млн грн, — ЗМІ

Повну суму за застави за генерал-майора СБУ внесли 13 листопада.

Генерал-майор СБУ Сергій Дука вийшов із СІЗО. Сьогодні за нього внесли всю суму застави — 65 млн грн, про це повідомляє "Суспільне". Дука фігурує у справі "Карфаген". За версією слідства, він як співробітник СБУ прикривав злочинну організацію, причетну до шахрайських кол-центрів, наркоторгівлі та інших злочинів. Дуку затримали по справі "Карфаген" 4 листопада. А вже 6 листопада його арештували з правом вийти під заставу, через сім днів необхідну суму внесли на рахунки суду.

Як вносили заставу за Сергія Дуку

Зранку 13 листопада генерал СБУ Сергій Дука сплатив заставу 65 млн грн.Фокус зібрав інформацію про деталі збору коштів для Дуки.

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7 листопада, через добу після рішення ВАКС про арешт, УП дізналось про заклик до працівників СБУ зібрати гроші задля того, щоб він вийшов з СІЗО. Прокурор САП Микола Карась підтвердив у коментарі "Радіо Свобода", що працівники справді вносять кошти: хтось — 10-20 тис. грн, хтось — 50-150 тис. грн.

10 листопада надійшло 44 млн млн грн і відбулось 1113 платежів.

11 листопада вже було 50 млн грн.

Протягом двох днів — до 13 листопада для Дуки відшукали ще 10 млн грн.

Позиція Дуки

Після виходу із СІЗО Сергій Дука заявив, що не визнає своєї вини та подякував співробітникам спецслужби, які зібрали 65 мільйонів застави. При виході з СІЗО люди у формі, які зустрічали Дуку, передали йому бойову зброю.

Адвокат Дуки Юрій Сухов розповів журналістам, що попри звільнення з посади генерал-майор був і лишається співробітником СБУ. Крім цього, адвокат зазначив, що Дука "був учасником певних спецоперацій", тому його продовжать охороняти.

Також адвокат повідомив, що 26 листопада відбудеться розгляд апеляції на запобіжний захід Дуці.

Операція "Карфаген": яка роль Сергія Дуки

Зазначимо, зранку 4 листопада джерела медіа "Українська правда" повідомили про обшуки у працівників СБУ та Нацполу, а через кілька годин НАБУ опублікувало чергову частину справи "Карфаген". Серед осіб, до кого прийшли за постановою суду, був генерал СБУ Сергій Дука. На плівках НАБУ Дука фігурує як "Акім". За даними слідства, він знав про діяльність організатора злочинного угруповання на прізвисько "Кримінал" і допомагав розв'язувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генпрокурора. Крім цього, Дука ймовірно, погрожував застосуванням вогнепальної зброї детективам НАБУ та перешкоджав проведенню обшуку.