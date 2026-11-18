В ночь на 18 ноября в ряде областей Украины ощущались сильные подземные толчки. О колебаниях сообщили в соцсетях, в частности, жители Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Одесской областей.

Система оповещений Android о землетрясениях сообщила, что подземные толчки произошли в 02:49 этой ночью. Причиной, по данным сервиса, стало землетрясение, эпицентр которого был зафиксирован в Румынии. Примерно в это время украинцы из ряда южных, центральных, восточных и западных областей начали массово писать о колебаниях, которые были ощутимы в их городах и селах, сообщает Фокус.

По предварительным данным, землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Румынии. Однако его толчки ощущались жителями других стран Европы.

Причиной подземных толчков в Украине может быть землетрясение в Румынии Фото: Скрін

Украинцы в соцсетях сообщали, что во время довольно сильных колебаний в домах ощущались вибрации. В Киеве у людей во время колебаний сильно раскачивались люстры.

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Кадры подземных толчков в Киеве

Издание "УНИАН" сообщило, что землетрясение также ощущалось в столице Молдовы Кишиневе. По данным СМИ, подземные колебания ощущались в регионах Болгарии, Турции, Сербии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.

Кадры землетрясения в Кишиневе этой ночью

Румынский национальный институт исследований и разработок в области физики Земли подтвердил факт землетрясения в ночь на среду. Исследователи установили, что землетрясение имело магнитуду 5,7 и произошло на глубине 120,8 километра в сейсмической зоне Вранча. Оно произошло в 02:48:55.

Карта эпицентра землетрясения, произошедшего этой ночью Фото: Скрін

Стоит отметить, что землетрясение магнитудой 5,7 относится к умеренным или сильным по шкале Рихтера и считается потенциально опасным. Толчки такой силы хорошо ощущаются людьми, находящимися в помещениях. Обычно подобные подземные толчки вызывают умеренные или незначительные повреждения слабых или старых зданий и т. п.

Напомним, в ночь на 10 ноября жители Винницы, Днепра, Киева и области слышали "землетрясение" или звуки взрывов.

Кроме того, в конце октября землетрясение магнитудой 3,2 потрясло Полтавскую область.