Почти по всей Украине ощущались сильные подземные толчки: сообщают о землетрясении в Европе (видео)
В ночь на 18 ноября в ряде областей Украины ощущались сильные подземные толчки. О колебаниях сообщили в соцсетях, в частности, жители Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Полтавской и Одесской областей.
Система оповещений Android о землетрясениях сообщила, что подземные толчки произошли в 02:49 этой ночью. Причиной, по данным сервиса, стало землетрясение, эпицентр которого был зафиксирован в Румынии. Примерно в это время украинцы из ряда южных, центральных, восточных и западных областей начали массово писать о колебаниях, которые были ощутимы в их городах и селах, сообщает Фокус.
По предварительным данным, землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Румынии. Однако его толчки ощущались жителями других стран Европы.
Украинцы в соцсетях сообщали, что во время довольно сильных колебаний в домах ощущались вибрации. В Киеве у людей во время колебаний сильно раскачивались люстры.
Издание "УНИАН" сообщило, что землетрясение также ощущалось в столице Молдовы Кишиневе. По данным СМИ, подземные колебания ощущались в регионах Болгарии, Турции, Сербии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.
Румынский национальный институт исследований и разработок в области физики Земли подтвердил факт землетрясения в ночь на среду. Исследователи установили, что землетрясение имело магнитуду 5,7 и произошло на глубине 120,8 километра в сейсмической зоне Вранча. Оно произошло в 02:48:55.
Стоит отметить, что землетрясение магнитудой 5,7 относится к умеренным или сильным по шкале Рихтера и считается потенциально опасным. Толчки такой силы хорошо ощущаются людьми, находящимися в помещениях. Обычно подобные подземные толчки вызывают умеренные или незначительные повреждения слабых или старых зданий и т. п.
Напомним, в ночь на 10 ноября жители Винницы, Днепра, Киева и области слышали "землетрясение" или звуки взрывов.
Кроме того, в конце октября землетрясение магнитудой 3,2 потрясло Полтавскую область.